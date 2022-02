Z Amazona i Zalando do Allegro. Tymczasem kurs najniżej w historii

/ Allegro

Allegro powołuje dwóch nowych członków zarządu, aby wesprzeć plany ekspansji międzynarodowej. Kurs spółki tymczasem notuje historyczne minima.

Nowi członkowie zarządu to Alvise Favara jako Chief Commercial Officer (CCO) oraz David Roberts jako Chief Technology and Product Officer (CTPO). Dołączyli oni do firmy w styczniu, a teraz zostali powołani do zarządu spółki. Obaj posiadają doświadczenie w pracy w platformach e-commerce na arenie międzynarodowej. Według spółki mają wesprzeć plany Allegro dotyczące ekspansji poza Polskę.

Kurs Allegro w trakcie wtorkowego handlu na GPW zszedł poniżej grudniowy minimów. Po godz. 11.00 kurs zniżkował o ponad 2,5 proc., zbliżając się do przełamania w dół granicy 34 zł za akcję. Obroty na spółce na ten moment handlu były najwyższe na rynku i wynosiły ponad 55 mln zł.

Alvise Favara dołączył do Allegro z Amazon Germany, gdzie kierował segmentem Consumables. Przed objęciem tego stanowiska kierował ogólnoeuropejskimi procesami operacyjnymi w Amazonie, obejmującymi: zarządzanie zapasami oraz politykę dotyczącą cen, zwrotów, zapasów jak i dostawców. Był również Partnerem w McKinsey i pracownikiem naukowym na Uniwersytecie we Florencji, w tym na stanowisku badawczym w CERN i CalTech.

David Roberts przeniósł się do Allegro po czterech latach pracy w Zalando, gdzie odpowiadał za kwestie strategiczne, w tym wizję firmy, projektowanie procesów, skalowanie zespołów, a także zapewnianie rozwoju platformie. Kierował zespołem, odpowiadając za zarządzanie produktem, inżynierię, integrację, operacje, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz innymi zespołami strategicznymi, tworząc narzędzia wspierające sprzedawców czy też poszerzanie oferty. Przed dołączeniem do Zalando David pracował w amerykańskim oddziale Amazona w dziale Engineering & Product Leadership, a wcześniej kierował zespołem inżynierskim w AOL, realizując projekty w Indiach i Chinach - podało Allegro w komunikacie prasowym.

W listopadzie zeszłego roku firma ogłosiła przejęcie czeskiej grupy Mall i WE|DO, e-commerce’owych partnerów o zasięgu w Europie Środkowo-Wschodniej. Allegro uzyskało już zgody prawie wszystkich regulatorów, czekając na zielone światło tylko od polskiego UOKiKu. Po zatwierdzeniu, umowa zapewni połączonej grupie dostęp do rynku obejmującego 70 milionów klientów - informuje Allegro.





MKu