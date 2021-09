Altus wzywa Ringier Axel Springer do zapłaty 174,5 mln zł odszkodowania

"PiS dogadało się z prezydentem Dudą na weto?" Marszałek Terlecki pytany o lex-antyTVN

Prezydent Andrzej Duda zdaje się zapowiadać, że mu się nie do końca to podoba, więc wszystkiego można się spodziewać; spokojnie czekamy co będzie - mówił w piątek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany o ewentualne weto prezydenta do ustawy medialnej.