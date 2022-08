Alternatywa dla bankomatu. Mastercard podnosi limity cashbacku

/ Mastercard

Firma Mastercard poinformowała, że zamierza podnieść limity w ramach usługi cashback („Płać kartą i wypłacaj”). Do tej pory podczas robienia zakupów można było pobrać gotówkę do kwoty 500 zł. Od 1 września limit ten wzrośnie do 1000 zł.

Od września użytkownicy kart Mastercard będą mogli wypłacać do 1000 zł w gotówce podczas robienia zakupów. Nowy limit będzie sukcesywnie wdrażany przez agentów rozliczeniowych w placówkach, które świadczą tę usługę swoim klientom. Aby skorzystać z cashbacku, konsument musi zapłacić za zakupy kartą płatniczą, a następnie zasygnalizować kasjerowi chęć wypłaty gotówki. Transakcję potwierdza kodem PIN. Aktualnie wypłata możliwa jest w ramach transakcji stykowej, ale przybywa placówek, w których z usługi skorzystamy przy użyciu funkcji zbliżeniowej. Bez względu na limit wypłaty kwota, jaką mogą wypłacić klienci w ramach usługi cashback, jest uzależniona od gotówki dostępnej w kasie sklepowej.

Z cashbacku korzystamy coraz chętniej

- Polacy coraz chętniej korzystają z usługi "Płać kartą i wypłacaj", dlatego stale rozwijamy jej dostępność. To z pewnością duże udogodnienie dla konsumentów w obecnych zabieganych czasach – podczas jednej wizyty w sklepie możemy w prosty i szybki sposób załatwić dwie sprawy: zakupy i wypłatę gotówki, która ciągle jest nam czasem potrzebna. Podniesienie limitu wypłaty to nasza odpowiedź na oczekiwania konsumentów – mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w I kwartale 2022 r. Polacy wypłacili w sklepach łącznie 747,7 mln zł , czyli o 27,1 proc. więcej niż rok wcześniej (588,2 mln zł ). Wzrosła także liczba samych transakcji, która zwiększyła się z 4,5 mln do 5,2 mln. Na koniec I kwartału 2022 r. liczba punktów usługowo-handlowych oferujących tę usługę wyniosła do 278,8 tys., co oznacza wzrost o prawie 7,7 tys. w porównaniu z IV kwartałem 2021, który stanowi 10,2 proc. w skali roku (253 tysięcy w I kw. 2021 r.).

Niższe limity wypłat w bankomatach

Usługa "Płać kartą i wypłacaj" jest dostępna dla użytkowników wszystkich kart debetowych i niektórych kart kredytowych Mastercard. Konkurencyjną wobec Mastercarda usługę oferuje organizacja Visa – tu jednak limit wypłat wynosi 300 zł. Można jednak oczekiwać, że Visa odpowie na ruch Mastercarda i także podniesie limity wypłaty sklepowej.

Niewykluczone, że ruch Mastercarda to odpowiedź na nowe limity wypłat w bankomatach Euronetu, największej sieci tego typu urządzeń w Polsce. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, Euronet zdecydował się obniżyć limity dla jednorazowej wypłaty z bankomatu do kwoty 800 zł. Czytelnicy Bankier.pl dowiedzieli się o tym fakcie jako pierwsi. Teraz by wypłacić większą kwotę, trzeba dokonać kilku mniejszych wypłat. Firma tłumaczy, że limit został wprowadzony ze względu na rosnące koszty utrzymania bankomatów, które znacznie przewyższają przychody z lokalnych transakcji bankomatowych.