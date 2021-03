Allianz przejmie Aviva Polska za 2,5 mld euro

fot. GONZALO FUENTES / Reuters

Allianz przejmie aktywa grupa Aviva w Polsce w transakcji o wartości 2,5 mld euro - podały firmy w komunikatach.

Allianz ogłosił w piątek zakup polskiego biznesu ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od grupy Aviva. Przedmiotem transakcji jest również zakup 51 procent udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty bancasurrance będących wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander.

W wyniku przejęcia, Allianz stanie się drugą, co do wielkości, pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem łącznej wartości składki przypisanej brutto, Allianz będzie w Polsce piątym co do wielkości zakładem ubezpieczeń, awansując na drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń życiowych.

Przeczytaj także Santander BP sprzedał posiadane akcje w spółkach Aviva, wpływ transakcji wyniesie ok. 450 mln zł

W przypadku uzyskania wymaganych zgód organów nadzoru, zamknięcie transakcji przewiduje się w ciągu 12 miesięcy.

Allianz spodziewa się podwoić przychody na polskim rynku ubezpieczeniowym i osiągnąć równowagę segmentów majątkowego i życiowego.

"W szczególności silna koncentracja Avivy na dynamicznym i rentownym polskim rynku ubezpieczeń życiowych w sposób znaczący przyczyni się do poprawy rentowności operacyjnej Allianz. Ponadto, silna sieć agentów wyłącznych oraz długoterminowa współpraca joint-venture z Santander w segmencie bancassurance poszerzą bazę dystrybucyjną i wzmocnią pozycję rynkową Allianz" - napisano w komunikacie.

Aviva zapowiedziała w komunikacie prasowym, że zamierza koncentrować się na swoich najsilniejszych biznesach w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie, gdzie widzi duży potencjał wzrostu.

Aviva podała, że w 2020 roku zysk netto Aviva Poland wyniósł 130 mln funtów. Aktywa brutto i aktywa netto Aviva Poland na koniec roku miały odpowiednio wartość 3,9 mld funtów i 0,4 mld funtów.

Aviva Investors Poland, zarządzająca funduszami Aviva Poland, będzie częścią transakcji. Aktywa zarządzane przez Aviva Investors Poland wyniosły 3,7 mld funtów na dzień 31 grudnia 2020 roku, a zysk po opodatkowaniu w ubiegłym roku sięgnął 4 mln funtów. (PAP Bizes)

kuc/ asa/