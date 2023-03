Allegro zwolniło kilkadziesiąt osób w Czechach. Spółka nie komentuje pogłosek o planach zwolnień w Polsce

Grupa Allegro zwolniła kilkadziesiąt osób w Czechach, spółka nie komentuje pogłosek o planach zwolnień w Polsce - wynika z wypowiedzi dla PAP Biznes rzecznika spółki Marcina Gruszki. Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynika, że zwolniono około 50 osób z Grupy Mall, na rynku pojawiły się pogłoski o planach zwolnień w Polsce.

fot. T. Schneider / / Shutterstock

Obecnie w grupie Allegro pracuje około 7000 osób. Na rynku pojawiły się nieoficjalne informacje o zwolnieniu w ostatnich tygodniach około 50 pracowników w Czechach i planach zwolnień w Polsce.

"Generalnie mamy zasadę niekomentowania plotek. Nie jest żadną tajemnicą, że przygotowujemy się do startu naszego modelu marketplace i strony allegro.cz na rynku czeskim i proces regionalnej integracji jest już bardzo zaawansowany. Chcemy jak najefektywniej odpowiadać na potrzeby klientów i dlatego też dostosowujemy nasze struktury do nowych wyzwań. Zależy nam, aby nasze zespoły współpracowały ze sobą we wszystkich sześciu krajach, dlatego – po dokładnych analizach – zdecydowaliśmy się na zmiany organizacyjne w MALL-u" - powiedział rzecznik Allegro, pytany, czy to prawda, że w Czechach straciło pracę około 50 osób i czy Allegro planuje zwolnienia w Polsce.

"Warto podkreślić, że zapewniamy wsparcie tym kilkudziesięciu osobom, z którymi się pożegnaliśmy. Pomagamy im w znalezieniu nowego zatrudnienia. Zadbaliśmy także o to, aby wszyscy otrzymali odpowiednią, dostosowaną do stażu pracy odprawę, jako uznanie ich zaangażowania i pracy. Firmy technologiczne na całym świecie zwalniają, co związane jest bezpośrednio z trudną globalną sytuacją ekonomiczną. My też zareagowaliśmy na te wyzwania wyraźnie ograniczając nowe zatrudnienie we wszystkich spółkach począwszy od połowy 2022 roku - dodał.

Obecnie w grupie Allegro pracuje około 7000 osób. Do grupy Allegro należy Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

