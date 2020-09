Allegro zwiększyło ofertę akcji w IPO o 14,3 proc.

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Allegro zwiększyło pulę akcji w ofercie publicznej o 30,8 mln sztuk, czyli o 14,3 proc., do 246,8 mln zł akcji (łącznie z akcjami z puli stabilizacyjnej) - poinformowało Allegro w aneksie do prospektu emisyjnego.

Rozpoczęta we wtorek oferta publiczna Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym jest też pula do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie.

Obecnie po podniesieniu oferty łączna liczba oferowanych akcji wynosi 246.857.43 akcje, razem z opcją stabilizacyjną.

W piątek po południu źródło rynkowe informowało PAP Biznes, że książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Według rozmówcy PAP Biznes, cena emisyjna i sprzedaży akcji może w tej sytuacji wynieść 43 zł za sztukę. Ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu book-buildingu.

Book building odbywa się od 22 do 28 września. Cena emisyjna i sprzedaży ma być podana do publicznej wiadomości 29 września. Zapisy w transzy detalicznej potrwają od 23 do 28 września.

Allegro oczekuje debiutu na GPW około 12 października.

Przedział cenowy akcji Allegro został wcześniej ustalony na 35-43 zł. Już w pierwszych godzinach składania ofert w book buildingu książka popytu była pokryta w całości przy cenie 43 zł. (PAP Biznes)

