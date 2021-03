Allegro zwiększa plany inwestycji w najbliższych latach

Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł rdr o 79 proc. do 4,4 mln zł

Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł w porównaniu do 2019 r. o 79 proc. do 4,4 mln zł, a przychody wzrosły o 2,7 proc. do 40,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.