Allegro znów trzęsie giełdą. WIG20 ratuje wzrosty

WIG20 zakończył piątkową sesję lekkimi wzrostami. Uwagę inwestorów zwracały m.in. podwyższone obroty, które były w dużej mierze zasługą Allegro.

Indeks polskich blue chipów znów miał problemy z utrzymaniem wzrostów i mimo niezłego początku dnia, do końca sesji musiał walczyć o to, by zakończyć piątkowy handel po zielonej stronie. Ostatecznie się to udało i WIG20 zamknął sesję 0,2-proc. wzrostami. Mniejsze indeksy przyniosły jednak większe rozczarowania. sWIG80 stracił 0,6 proc., z kolei mWIG40 aż 1,1 proc. W konsekwencji WIG zakończył dzień spadkiem o 0,1 proc.

Największe wrażenie robił jednak wskaźnik obrotów, dla szerokiego rynku wskazywał on bowiem 4 mld zł, co plasuje dzisiejszą sesję w gronie najlepszych pod tym względem w historii. Duża w tym zasługa Allegro, gdzie obroty wyniosły aż 2,7 mld zł, czyli więcej niż na całym rynku na dwóch ostatnich sesjach razem wziętych. Handel skoncentrował się przede wszystkim na zamknięciu, co dość jasno wskazuje podejrzanego tak gwałtownego skoku. Po dzisiejszej sesji Allegro zostanie włączone do ważnego z punktu widzenia dużych globalnych inwestorów indeksu MSCI. To zapewne przetasowania w tym indeksie stały za zwiększoną aktywnością dzisiejszego handlu.

Warto dodać, że w przypadku Allegro tym podwyższonym obrotom towarzyszyły i pokaźne wzrosty (+4,3 proc.), które zdecydowały o zakończeniu przez WIG20 sesji ponad kreską (Allegro ma blisko 14 proc. udziału w indeksie). Inne spółki, które notowały dziś mocne wzrosty to Alior (+6,6 proc.), JSW (+4,0 proc.) oraz PKO BP i PZU (po +2,8 proc.). W dół indeks ciągnęły z kolei 5,7-proc. spadki LPP, 4,7-proc. przecena PGNiG i ponad 3-proc. osunięcia PGE i CD Projektu.

Szczególnie ciekawy jest ten ostatni przypadek, mieliśmy bowiem do czynienia z sytuacją, gdy dwie kluczowe dla WIG20 spółki podążały mocno w dwóch różnych kierunkach w dużej mierze równoważąc się. Będąc przy CD Projekcie warto dodać, iż analitycy biur maklerskich szacują, że od listopadowej premiery do końca roku spółka sprzeda 21,4 mln egzemplarzy gry "Cyberpunk 2077". Eksperci wskazują, że premiera będzie porównywana głównie z hitami ostatnich lat: "Red Dead Redemption 2" i "GTA V".

Gospodarczym wydarzeniem dnia w Polsce było zaostrzenie koronawirusowych restrykcji i wprowadzenie częściowego lock-downu. Zdecydowano m.in. o zamknięciu restauracji, co odbiło się np. na notowaniach AmRestu, który z przeszło 6-proc. spadkami ciążył mWIG-owi. - Grupa jest przygotowana do realizacji dostaw do domu na dużą skalę, ale ten kanał nie jest w stanie w pełni zrekompensować zamknięcia działalności restauracji na miejscu. Spółka liczy na podobne wsparcie państwa jak wiosną - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele AmRestu.

Większym problemem dla mWIG-u były jednak m.in. spadki LiveChata (-7,4 proc.). Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu, której celem jest sprzedaż do 1.287.500 akcji spółki, stanowiących 5 proc. kapitału i głosów - podał LiveChat w komunikacie.

Na szerokim rynku ponownie sporo działo się na Pharmenie. Przypomnijmy, że wczoraj spółka zyskała 20 proc. po tym, jak ogłosiła, iż podpisała umowę na przeprowadzenie badań przedklinicznych w celu ustalenia efektywnej dawki kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Dziś akcje Pharmeny urosły o kolejne 43 proc.

