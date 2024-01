Allegro zmienia regulamin. Portal ogranicza ochronę dla kupujących

Allegro i InPost podpisały aneks do umowy ramowej Allegro i InPost podpisały aneks do umowy ramowej z września 2020 roku - podało Allegro w komunikacie. Aneks modyfikuje umowę w zakresie indeksacji cen za wolumeny przesyłek dostarczane przez InPost w okresie od listopada 2023 r. do grudnia 2024 r.