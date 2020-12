Zakaz handlu kontami do gier oraz podwyżka prowizji na Allegro od 2021 r.

fot. DADO RUVIC / Reuters

Allegro wprowadza zmiany od 2021 r. Będzie zakaz sprzedaży kodów dostępu do serwisów VOD, platform streamingu muzyki oraz gier. Wyższa będzie także prowizja na przedmioty z 11 działów m.in. elektroniki, motoryzacji, mody oraz domu i ogrodu.

Od 4 stycznia 2021 r. Allegro wprowadza zakaz handlu dostępem do kont z odpłatnymi grami komputerowymi, mobilnymi oraz na konsole m.in. Steam, Epic Games Store, GOG, uPlay, Origin, PlayStation Network, Xbox Live. Nowe przepisy nie dotyczą sprzedawania dostępu do kont, z których korzystanie jest darmowe.

Zakaz obejmuje także sprzedaż loginów oraz haseł umożliwiających dostęp do serwisów streamingu muzyki m.in. Spotify, Tidal oraz platform VOD - Netflix i HBO Go. Obecnie na Allegro klienci mogą kupić miesięczny dostęp da serwisu Netflix czy konto premium Spotify. Nowe przepisy wchodzą w życie od 4 stycznia 2021 r.

Do listy towarów zakazanych na Allegro trafią także "wyroby medyczne służące do diagnostyki in vitro (np. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2) nieprzeznaczone do samokontroli oraz wyroby inne niż pozostałe wyjątki".

Oprócz nowych produktów dopisanych do listy towarów zakazanych do sprzedaży na Allegro spółka wprowadza podwyżkę prowizji w kategorii elektronika, moda, dom i ogród, supermarket, dziecko, uroda, zdrowie, kultura i rozrywka, sport i turystyka, firma i usługi oraz motoryzacja. Nowe stawki obowiązują od 20 stycznia 2021 r.

DF