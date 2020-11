Allegro ze skrajności w skrajność. Chwiejny lider GPW

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Inwestorzy posiadający akcje Allegro nie mogą narzekać na nudę, sytuacja na papierach spółki zmienia się bowiem jak w kalejdoskopie. Ze względu na swoją wielkość Allegro trzęsie jednak i przy okazji całym rynkiem.

To że na giełdzie "duży" wcale nie idzie w parze ze "stabilny" wiadomo nie od dziś. Duże i płynne spółki mają jednak to do siebie, że ze względu na szerokie spektrum inwestorów zainteresowanych ich akcjami oraz wagę kapitału, który codziennie przez ich papiery przepływa powinny w teorii mieć dużo bardziej stabilne notowania, niż mali rynkowi outsiderzy, na których notowaniach wystarczy większe zlecenie inwestora indywidualnego, by wywołać gwałtowny ruch. Oczywiście pojedyncze informacje mogą wywołać gwałtowne ruchy, jednak teoretycznie powyższe elementy powinny działać stabilizująco na notowania takiej spółki. Tyle teoria.

Allegro właśnie taką dużą i płynną spółką jest. Jej kapitalizacja sięga 81 mld zł, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem na GPW. Drugi pod tym względem CD Projekt wart jest 36 mld zł, a więc 45 mld zł mniej. Pod względem obrotów regularnie zajmuje miejsca na podium najaktywniejszych spółek, często liderując zestawieniu. Allegro na skalę warszawskiej giełdy jest giełdowym gigantem i ciężko temu zaprzeczyć.

O stabilności, przynajmniej w krótkim terminie, nie ma tutaj jednak mowy. Po świetnym debiucie 12 października, gdy akcje Allegro już na starcie notowań poszybowały z 43 zł do 65 zł, optymizm się spółki trzymał. 27 października za jedną akcję Allegro płacono już ponad 98 zł. Po chwilowej zadyszce 9 listopada znów spółka zakręciła się w okolicach 95 zł. I wówczas przyszła seria siedmiu spadkowych sesji, która zepchnęła kurs do 65,3 zł. Ostatnie dwie sesje to z kolei czas gwałtownego odbicia kolejno w czwartek o 6,8 proc. i w piątek o prawie 10 proc. Wszystko w niewiele ponad miesiąc.

Czy istniały fundamentalne uzasadnienia takich zmian trendów? Początkowo Allegro rosło na fali entuzjazmu i awansów do kolejnych indeksów, co budziło popyt dużych graczy, w tym funduszy pasywnych. Te aktywne też były zainteresowane, "bigtechy" były bowiem w październiku w cenie, a Allegro wydawało się dla nich smakowitym kąskiem. Wkrótce pojawiły się jednak doniesienia o zaawansowanych badaniach nad szczepionką, które uderzyły w notowania nie tylko Allegro, ale i wielu podobnych firm w Polsce i na świecie.

Dodatkowo w przypadku Allegro ciężarem była wycena, a na domiar złego z InPostem dogadał się Amazon, czyli w perspektywie najprawdopodobniej najgroźniejszy konkurent Allegro. Nieoficjalnie zaczęło się mówić, że firma zbuduje swoją sieć paczkomatów i choć początkowo nie wywołało to giełdowego entuzjazmu, to jednak ostatnie sesje przyniosły gwałtowne wzrosty.

Wrażenie robi jednak nie tylko sama zmienność trendów (w tak krótkim okresie), ale i intensywność zmian na samych sesjach. Na ostatnie sześć sesji tylko raz zmiana notowań była niższa niż 4,5 proc. Na ostatnie osiem sesji tylko raz zmiana notowań była niższa niż 3,9 proc. W całej swojej przeszło miesięcznej historii notowań Allegro połowę sesji zakończyło ruchem o co najmniej 4,2 proc. Średnia zmiana na sesji sięgnęła aż 4,3 proc. i to odliczając fenomenalną sesję debiutową. A warto dodać, że sesje mocnych spadków, bądź mocnych wzrostów potrafiły występować seriami, co jeszcze potęgowało efekt.

Warto też odnieść powyższe liczby do kontekstu. Średnia sesyjnej zmiany notowań WIG20 za badany okres wyniosła 1,4 proc., ale już mediana ledwie 0,9 proc. Większość sesji indeks skończył ze zmianą mniejszą niż 1 proc.

Czy to dobrze dla rynku?

Zresztą Allegro ze względu na swój rozmiar mocno trzęsie i całą giełdą. Firma posiada 11 proc. udział w WIG20 i prawie 8 proc. udział w WIG-u. Mocne ruchy Allegro są widoczne na indeksach, a że następują dość często, to i wyniki sesji WIG20, czy WIG często mocno zależą od tego, czy Allegro idzie akurat o kilka procent w górę, czy w dół. Allegro mocnym ruchem w pojedynkę potrafi przeważyć odwrotny ruch kilkunastu spółek z WIG20. W efekcie sam wynik WIG20 ostatnimi czasy nie zawsze oddaje nastroje wewnątrz indeksu. Z tego punktu widzenia chwiejny lider rynku notujący co chwilę gwałtowne ruchy to nie najlepsze rozwiązanie. Zaburza on po prostu perspektywę.

Sami inwestorzy powodów do narzekań mają jednak nieco mniej. Dla krótkoterminowych najgorszy jest brak zmienności, a samo Allegro dostarcza licznych okazji za sprawą zmienności trendów i gwałtowności ruchów. Długoterminowi mocne spadki mogli z kolei zacząć postrzegać jako okazję do kupna (przynajmniej ci, dla których wycena stała się atrakcyjna). Niemniej sama sytuacja z tak zmiennymi notowaniami największej spółki na rynku jest sporą osobliwością.