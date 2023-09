Allegro zadowolone z wyników. Sytuacja makro niewiele się poprawia

Allegro jest zadowolone z wyników drugiego kwartału, spodziewa się też dobrych wyników w trzecim kwartale, chociaż poprawa w otoczeniu makro jest wciąż niewielka - poinformował PAP Biznes dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Spółka pracuje nad wejściem na rynki w nowych krajach, w przyszłym roku chce rozpocząć działalność na Słowacji.

"Sytuacja ekonomiczna będzie poprawiać się z miesiąca na miesiąc, prawdopodobnie konsumenci zaczną trochę więcej wydawać i nie będą tak ostrożni jak w kilku ostatnich kwartałach. Czy to nastąpi w czwartym kwartale i przed świętami to zobaczymy. To jest trudny moment, bo nie ma mocnych sygnałów, że nastrój konsumentów aż tak bardzo się zmienia, jeszcze na to czekamy" - powiedział PAP Biznes Jon Eastick.

"Szacunki ekonomistów o tym, że poprawi się sytuacja w drugim półroczu, potwierdziły się, ale wygląda na to, że nie w takim tempie jakie początkowo zakładali. Jest lepiej, ale jest to niewielka poprawa" - dodał.

Zwraca uwagę, że w lipcu Allegro wprowadziło zmiany cenników.

"Wprowadziliśmy w lipcu zmiany cenników, głównie dotyczyło to finansowania w ramach Smart! i subsydiowania dostaw do klientów Smart!. Te zmiany powodują, że szybciej rośnie skorygowana EBITDA w Polsce rok do roku. W trzecim kwartale spodziewamy się między 30-32 proc. wzrostu tego wskaźnika" - powiedział Eastick.

"W czwartym kwartale spodziewamy się tradycyjnie nieco większych cen od strony dostawców, m.in. Inpostu, ale też większego zainteresowania konsumentów" - dodał.

W trzecim kwartale 2023 r. Allegro planuje wzrost GMV z działalności w Polsce na poziomie 10-11 proc. r/r, przy wzroście przychodów o 19-21 proc. i przyspieszeniu tempa wzrostu skorygowanego zysku EBITDA do 30-32 proc. r/r. Przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej spadnie w trzecim kwartale o 10-12 proc. r/r, przychody będą o 32-34 proc. niższe r/r, a skorygowana strata EBITDA wyniesie 100-110 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanym Allegro szacuje wzrost GMV w trzecim kwartale na 8-9 proc. r/r, a przychodów na +3-5 proc. r/r. Skorygowany zysk EBITDA grupy powinien być o 23-25 proc. wyższy r/r, zaś skonsolidowany CAPEX na trzeci kwartał spodziewany jest na poziomie 105-120 mln zł.

"Jesteśmy praktycznie na końcu trzeciego kwartału, mamy więc bardzo wysoki poziom pewności, jakie będą wyniki w tym kwartale. Same wyniki są bardzo zadowalające biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną i sytuację w biznesie" - powiedział dyrektor finansowy Allegro.

W ocenie Jona Easticka, drugi kwartał dla Allegro był bardzo udany.

"Widzimy bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o przychody i marże, kontrolujemy i ograniczamy nasze inwestycje kapitałowe w tym roku, więc wolne przepływy gotówkowe rosną bardzo gwałtownie. Konsekwentnie redukujemy nasz poziom zalewarowania, spadł on o kolejne 28 pb do 2,6x EBITDA na koniec drugiego kwartału" - powiedział Eastick.

Zwraca uwagę, że w drugim kwartale mimo sytuacji makro i bardzo słabej dynamiki na rynku detalicznym w Polsce, Allegro było w stanie rozwijać się na poziomie 11 proc. rok do roku jeśli chodzi o GMV.

"Klienci wydali o 9 proc. więcej na Allegro niż rok wcześniej. Przeprowadzają oni więcej transakcji, kupują tańsze rzeczy, ale przychodzą do Allegro, żeby znaleźć najlepsze ceny. Jesteśmy dobrym miejscem do zakupów nawet gdy gospodarka ma się gorzej" - powiedział.

Allegro uruchomiło 9 maja 2023 roku w Czechach platformę zakupową allegro .cz. Dyrektor finansowy Allegro jest zadowolony z pierwszych miesięcy jej działalności.

"W przypadku działalności międzynarodowej najważniejsze było uruchomienie działalności w Czechach pod marką Allegro w maju. Przez drugi kwartał to był to tzw. soft launch, okres próbny, a mimo to wygenerowaliśmy 56 mln zł GMV. W lipcu zrobiliśmy tzw. hard launch, zaczęliśmy mocno reklamować naszą ofertę i szacujemy, że trzy razy więcej towaru zostało sprzedane w trzecim kwartale niż w drugim. Bardzo ładnie rozwija się ta inwestycja" - powiedział.

"W Czechach sytuacja jest podobna, może trochę lepiej jeśli chodzi o tempo poprawy. W tym kraju był długi okres negatywnej dynamiki jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną i nadal ten trend jest negatywny" - dodał.

Wydatki inwestycyjne Allegro w trzecim kwartale szacowane są na 85-95 mln zł w Polsce i 20-25 mln zł za granicą.

"W tej chwili głównie inwestujemy w rozwój software i funkcjonalności marketplace, pracujemy też nad otwarciem nowych rynków w nowych krajach. Następna prawdopodobnie będzie Słowacja w przyszłym roku. Koszt deweloperów, którzy pracują nad tymi projektami jest kapitalizowany. To większość inwestycji w tej chwili. W czwartym kwartale będzie więcej wydatków na obszar informatyki, typu software i hardware" - powiedział Jon Eastick.

Skorygowana EBITDA grupy Allegro w drugim kwartale 2023 roku wzrosła o 19,9 proc. do 580,4 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 524,2 mln zł.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w drugim kwartale o 11,3 proc. r/r do 13,48 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce.

W całym pierwszym półroczu GMV zwiększyła się o 12,6 proc r/r.

Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 18,4 proc. r/r do 1,89 mld zł w drugim kwartale i o 20,4 proc. r/r w pierwszym półroczu dzięki większej monetyzacji i wyraźnemu wzrostowi przychodów z działalności reklamowej.

Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła piąty kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,3 mln w drugim kwartale.

Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się zaś o 9,4 proc. r/r do 3 664 zl. przyspieszając też tempo wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Zwyżkujące GMV i średnia prowizja od sprzedaży (take rate) przy jednoczesnej kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 22,1 proc. r/r do 673,4 mln zł w drugim kwartale i o 25,6 proc. w pierwszym półroczu.

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową grupy, zwiększyła się o 10,3 proc. r/r w drugim kwartale i o 15,4 proc. r/r w pierwszym półroczu.

Przychody grupy wzrosły o 8,5 proc.w drugim kwartale i o 31 proc. w pierwszym półroczu, a skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA urósł o 19,9 proc. r/r w drugim kwartale i o 17,3 proc. w pierwszym półroczu.

