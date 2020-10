Allegro zadebiutuje na GPW 12 października

"Większość funduszy już gotowa na wejście Allegro do WIG20"

Większość funduszy przygotowała już miejsce w portfelach na akcje Allegro, dlatego nie należy się spodziewać wyprzedaży bluechipów - ocenia Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NN Investment Partners TFI. Udział Allegro w indeksie WIG20 szacuje on na ok. 6,2-6,4 proc., a w indeksie WIG na ok. 4,3-4,4 proc.