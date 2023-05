Allegro wspina się coraz wyżej. Nowy cennik, lepsze rekomendacje i kurs na rocznym maksimum

Niekwestionowanym liderem stopy zwrotu cen akcji ze wszystkich spółek WIG20 w tym roku jest Allegro. W piątek kurs wspina się na nowy roczny szczyt, a giełdowa kapitalizacja przekroczyła 40 mld zł. Notowania mogą wspierać pozytywne rekomendacje czy choćby nowy cennik usług.

fot. T. Schneider / / Shutterstock

Tylko od początku roku cena akcji Allegro wzrosła o 47 proc., a drugiego pod tym względem w WIG20 Santandera o 27 proc. Co więcej, kurs Allegro może pochwalić się najlepszym wynikiem ze wszystkich największych spółek za ostatnie 12 miesięcy, w czasie których wzrósł o 62 proc., wyprzedzając kurs Kruka, który zyskał 56 proc.

W piątek kurs Allegro zyskiwał w granicach 5,2 proc. przy ponad 150 mln zł obrotu „wykręconych” w zaledwie 2,5 godziny. Handel na akcjach odpowiadał tym samym za jedną trzecią obrotu na całym rynku. Kurs wspiął do poziomu 38,205 zł i był najwyżej od lutego 2022 r. Giełdowa kapitalizacja przekroczyła przy tym poziom 40 mld zł. Więcej warte były tylko PKN Orlen, PKO i Dino.

Wyniki i rekomendacje

W ostatnim czasie kurs Allegro przyspieszył wzrosty, po tym jak pod koniec marca spółka pokazała raport roczny i obiecujące wyniki z polskiego rynku. Inwestorzy mogli też docenić prognozy, także dotyczące rynku w Polsce, które przeważyły nad ich słabszym wydźwiękiem dotyczącym zagranicy.

Dane finansowe od Allegro pozwoliły domom maklerskim zaktualizować swoje modele wyceny, a na rynku tylko w ostatnim czasie pokazało się kilka świeżych rekomendacji z dużo wyższymi cenami docelowymi, jak tak BM mBanku, wyznaczona powyżej 40 zł za akcję z zaleceniem „kupuj”.

Poprawa sentymentu do spółki trafiła też na dobry czas dla szerokiego rynku. WIG20 wybija nowe szczyty trwającego od października rajdu, który wyniósł notowania indeksu o 50 proc. do góry. Na rynkach zagranicznych, Nasdaq prze do góry w stronę rocznych maksimów, a DAX jest o krok od pokonania historycznego szczytu.

Samo Allegro zdaje się nie próżnować i intensywnie pracuje nad poprawą rentowności swojego biznesu. „Allegro spełniło nasze prognozy poprzez wdrożenie dwóch inicjatyw: podwyższenie opłat Smart! członków programu oraz dostosowując warunki bezpłatnej dostawy kurierskiej. Te zmiany nie miały negatywnego wpływu na odpływ klientów” - zaznaczyli w swojej rekomendacji analitycy mBanku.

W dodatku Allegro otworzyło swój serwis w Czechach, robiąc kolejny krok na drodze do międzynarodowej ekspansji, przy której współpracuje z potentatem logistycznym, jakim jest InPost. Media donoszą do wzroście liczby ofert dotyczących przedmiotów używanych, w tym tych sprzedawanych za pośrednictwem Allegro.

Cennik i słaba konkurencja

Na koniec zmiana cennika w Allegro, który został ogłoszony 18 maja. Jak podaje Jacek Uryniuk na portalu Cashless nowości w cenniku można śmiało nazwać rewolucją. „Spółka postanowiła uprościć cennik, w wyniku czego z obowiązujących obecnie 230 różnych stawek ich liczba zmniejszy się do 72 – wylicza autor po analizie zmian i jak przyznaje „sprzedających czekają podwyżki”, ale znaleźć można też obniżki.

Wartym odnotowania może być wprowadzenie nowej prowizji dla korzystających z usługi Allegro Pay. To usług płatności odroczonych, która zdobywa coraz większą popularności w zakupach online. Allegro rozwija ją razem z Aion Bankiem. W nowym cenniku prowizja wynosić będzie 0,43 proc. brutto, maksymalnie 6,15 zł brutto, liczone od łącznej wartości zamówienia.

Jeszcze słów kilka o konkurencji, która póki co nie może zagrozić dominującej pozycji Allegro na polskim rynku. Słabe wyniki Amazona w Polsce i wyjście Shopee mają zapewnić dodatkowy impuls dla Allegro do wprowadzenia zmian w usług dla klientów w Polsce - uważają autorzy nowej rekomendacji od BM mBanku. Nowy serwis zapowiedziany przez prezesa Comarchu, to na razie tylko ambitne plany.