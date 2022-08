Allegro wprowadza dostawy tego samego dnia do automatów One Box

/ Allegro

Allegro wprowadza dostawy tego samego dnia do zielonych automatów One Box - podała spółka w komunikacie prasowym.

Oferty z dostawą realizowaną w dniu zakupu klienci znajdą, wybierając w filtrach metod dostawy “Allegro One Box” lub “dostawa dzisiaj”.

Przesyłki realizowane przez Allegro One Kurier najczęściej docierają do klientów między 18:00 a 22:00. Dla klientów z Allegro Smart! nowa usługa - podobnie jak szybkie dostawy do drzwi - jest bezpłatna przy zakupach za minimum 40 zł u jednego sprzedającego .

Jak podano, usługa dostępna jest obecnie pomiędzy dziesięcioma największymi aglomeracjami: w Warszawie i okolicach, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Częstochowie, Bytomiu, Toruniu, Katowicach i miastach aglomeracji śląskiej.

Jak podałe spółka, dodatkową korzyścią wynikającą z dostaw do automatów One Box by Allegro jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne: za każde 10 przesyłek dostarczonych do zielonych automatów paczkowych lub punktów odbioru firma sadzi w imieniu klienta drzewo, nieodpłatnie przyjmuje używany elektro sprzęt, a wszystkie zielone automaty wyposażone są w czujniki jakości powietrza, dodatkowo 95% maszyn jest pokrytych roślinnością.





