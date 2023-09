Allegro wprowadza tańsze przesyłki. Dostarczy je Poczta Polska

Allegro wprowadziło do oferty nowy rodzaj przesyłek. Za znacznie niższą stawkę w ramach usługi „Mini Przesyłka” będzie można wysyłać i odbierać niewielkie oraz lekkie paczki. Do zamawiających dostarczy je Poczta Polska.

fot. Miroslaw Pieslak / / FORUM

Allegro Mini Przesyłka kosztuje 3,99 zł. Jest więc ponad dwukrotnie tańsza od dostawy do automatu paczkowego Allegro (8,99 zł). Do „Mini Przesyłki”, jak wskazuje nazwa usługi, będą kwalifikowały się jednak wyłącznie niewielkie i lekkie paczki.

Maksymalny wymiar przesyłki określono na: 32,5 cm x 23 cm x 2 cm, a wagę na 500 g.

Aby uruchomić opcję Allegro Mini Przesyłka i dodać ją do listy dostępnych rodzajów przesyłek, sprzedający musi w „Ustawieniach” wejść do swoich cenników. Następnie wybrać opcję „wysyłam z Polski oraz do Polski”. Z kolei w sekcji „Rozliczasz się z Allegro” należy zaznaczyć metodę „Allegro Mini Przesyłka”.

Allegro Mini Przesyłki wysyła się w placówce Poczty Polskiej lub przekazuje kurierowi, wcześniej naklejając na paczkę wygenerowaną etykietę. Allegro Mini Przesyłkę można nadać poprzez narzędzie „Wysyłam z Allegro” lub „API Wysyłam z Allegro”.

Kupujący może z kolei śledzić status przesyłki za pośrednictwem Allegro lub strony internetowej Poczty Polskiej. Maksymalny czas dostawy określono na 3 dni robocze.

Użytkownicy Allegro Smart! skorzystają z Allegro Mini Przesyłki bezpłatnie.