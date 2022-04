Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO za 881 mln euro

/ Allegro

Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO - poinformowało Allegro w komunikacie prasowym. Grupa zapłaciła łącznie 881 mln euro (ok. 4,1 mld zł) za 100 proc. udziałów w Mall Group i WE|DO.

"Grupa kontynuuje europejską ekspansję. Nie tak dawno temu Allegro udostępniło swoją platformę klientom i sprzedawcom z całej Unii Europejskiej, zapewniając im najwyższej klasy wygodę zakupów. Dzisiaj, razem z Grupą Mall i WE|DO, finalizujemy transakcję, która umocni pozycję powiększonej grupy jako platformy pierwszego wyboru w całej Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Allegro François Nuyts.

"Lokalni sprzedawcy mogą stać się teraz sprzedawcami międzynarodowymi, a klienci będą korzystać z możliwie najlepszych ofert. Do tej pory nie było gracza w handlu internetowym, który oferowałby tak szeroki wybór w tak konkurencyjnych cenach w całym regionie. To właśnie będziemy robić. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera w obszarze zakupów online w krajach, w których działa grupa" - dodał.

Mall Group została przejęta za 867 mln euro. 53 proc. kwoty sfinansowano gotówką i nowym długiem na łączną kwotę 459,5 mln euro (ok. 2.137 mln zł), a pozostałe 47 proc., czyli 407,5 mln euro (1.883,7 mln ), sfinansowano poprzez emisję 33,6 mln akcji Allegro .eu o wartości 55,98 zł za akcję (ok. 12,11 euro za akcję). Allegro .pl kupiło WE|DO za 14 mln euro (ok. 65,1 mln zł) w gotówce.

Allegro podało w piątek, że cena nabycia może zostać podwyższona o 50 mln euro, w przypadku realizacji przez Grupę Mall krótkoterminowych celów w roku obrotowym kończącym się 31 marca br., jednak jest mało prawdopodobne, że takie dostosowanie nastąpi.

Fuzja rozszerza możliwości grupy w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji.

Allegro poinformowało w piątek, że platformy i spółki nowej grupy będą stopniowo integrowane, a wdrażanie strategicznych rozwiązań skierowanych do klientów rozpocznie się w całej grupie natychmiast.

Grupa Mall działa w segmencie e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej portfolio łączy cztery główne obszary: tradycyjny e-commerce (MALL, CZC. cz i Vivantis) oraz usługi finansowe dla zakupów internetowych MALL Pay.

WE|DO specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek w ramach „ostatniej mili”. Ma 300 kurierów i 1.200 punktów odbioru.(PAP Biznes)

