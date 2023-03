Allegro rusza z kwartalną publikacją prognoz. Oczekuje w I kw. zwyżki skoryg. EBITDA w Polsce o 20-23 proc.

Allegro przechodzi na kwartalny cykl publikowania prognoz i oczekuje w pierwszym kwartale 2023 roku wzrostu GMV z działalności w Polsce o 13-14 proc. r/r, a przychodów o 20-22 proc.r/r. Skorygowana EBITDA powinna się zwiększyć o 20-23 proc. r/r, zaś oczekiwany CAPEX ma wynieść 100-110 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Wskaźnik GMV segmentu MALL powinien być w pierwszym kwartale br. o 1-2 proc. niższy r/r, zaś spadek przychodów oczekiwany jest na poziomie 2-4 proc. r/r. Oczekiwana strata segmentu na poziomie skorygowanej EBITDA to 75-80 mln zł, zaś jego spodziewany CAPEX w tym czasie to 20-30 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanym Allegro oczekuje wzrostu GMV w pierwszym kwartale br. o 20-21 proc. r/r, a przychodów o 64-66 proc. r/r. Skorygowana EBITDA grupy powinna wzrosnąć o 3-6 proc. r/r, zaś CAPEX spodziewany jest na poziomie 120-140 mln zł.

„Naszym celem jest dalszy rentowny wzrost GMV w Polsce dzięki skupieniu się na kategoriach, w których do tej pory nie mieliśmy silnej pozycji, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży dzięki usługom reklamowym i monetyzacji. Skupiamy się na tym, by zwiększać marżę w Polsce z powrotem do docelowego poziomu 5 proc. Jednocześnie dążymy do przyspieszenia wzrostu GMV także na poziomie grupy poprzez zwiększenie skali na arenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem będzie wykorzystanie obecności MALL w Czechach. Naszym głównym zadaniem strategicznym jest dalsza optymalizacja kosztów i poprawa wydajności w całej grupie przy znacznym obniżeniu nakładów inwestycyjnych, by dalej zwiększać przepływy pieniężne i zmniejszać dźwignię finansową" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jon Eastick, CFO Allegro.

"Zrealizowaliśmy wszystkie założone na 2022 rok cele i teraz przechodzimy na kwartalny cykl przedstawiania naszych oczekiwań finansowych. Decyzję podjęliśmy uwzględniając praktyki rynkowe innych dużych graczy na globalnym rynku e-commerce. Uznaliśmy takie podejście za bardziej adekwatne i efektywne. Nasze wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku są bardziej niż zadowalające: spodziewamy się dalszego wzrostu GMV, przychodów i skonsolidowanej EBITDA w ujęciu rocznym zarówno w Polsce, jak i na poziomie skonsolidowanym" - dodał.

Skorygowana EBITDA Allegro w Polsce w IV kw. 2022 roku wyniosła 708 mln zł wobec 670,5 mln zł konsensusu

Przychody Allegro w polskiej części biznesu w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrosły o 26,5 proc. do 2 mld zł.

Skonsolidowana wartość sprzedanych produktów (GMV) za pośrednictwem polskiej platformy grupy w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 14,4 mld zł (wzrost o 14 proc. r/r).

Allegro miało w czwartym kwartale 2022 roku mln 179,5 zł skonsolidowanego zysku netto j.d. Konsensus zakładał 259,8 mln zł zysku netto j.d.

Wskaźnik realizacji transakcji (take rate) w polskiej części biznesu wzrósł w czwartym kwartale o 1,06 pp r/r do poziomu 10,91 proc., zaś wynik za cały 2022 rok był o 0,59 pp wyższy w ujęciu rocznym i osiągnął wartość 10,82 proc.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w czwartym kwartale o 560 tys. r/r do ponad 14 mln, natomiast GMV na jednego aktywnego kupującego na polskiej platformie wzrosło o 11,3 proc. r/r do 3.515 zł .

Allegro planuje skupić się w 2023 roku na poprawie wydajności swoich 2.500 automatów paczkowych. Kolejnym celem grupy jest planowane uruchomienie Allegro.

Skorygowana EBITDA Allegro w '22 wzrosła o 11,6 proc do 2,31 mld zł wobec przewidywanej zwyżki o 10-12 proc.

Skorygowana EBITDA Allegro w całym 2022 roku dla działalności w Polsce wzrosła o 11,6 proc do 2,31 mld zł wobec przewidywanej zwyżki o 10-12 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

W 2022 roku wartość GMV polskiego biznesu Allegro zwiększyła się o 15,9 proc. r/r do 49,4 mld zł przy prognozie całorocznej dynamiki w przedziale 15-17 proc. Przychody wzrosły o 24,1 proc. do 6,65 mld zł wobec przewidywanej zwyżki na poziomie 23-26 proc. Całoroczny CAPEX wyniósł 662 mln zł wobec zakładanego przedziału 650-700 mln zł.

Wartość przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay pożyczek wyniosła w zeszłym roku 5,5 mld zł, czyli o ponad 3,7 raza więcej w ujęciu rocznym.

Całoroczny skonsolidowany wynik GMV był o 23,2 proc. wyższy rdr, przychody wzrosły o 68,2 proc., zaś skorygowana EBITDA zwiększyła się o 4,1 proc. po uwzględnieniu wyników grupy MALL za 9 ostatnich miesięcy roku.

W 2022 roku na poziomie skonsolidowanym, GMV miało się zwiększyć o 22-24 proc, przychody grupy miały wzrosnąć w ubiegłym roku o 67-71 proc., a skorygowana EBITDA grupy o 2-6 proc.

Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO 1 kwietnia 2022 roku.

Allegro przeprowadziło pierwsze redukcje zatrudnienia w I kw. w Grupie Mall oraz w zespołach Delivery Experience i Recruiting

Według wcześniejszych informacji PAP Biznes Grupa Allegro zwolniła kilkadziesiąt osób w Czechach. Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynikało, że zwolniono około 50 osób z Grupy Mall, na rynku pojawiły się pogłoski o planach zwolnień w Polsce.

Obecnie w grupie Allegro pracuje około 7.000 osób

