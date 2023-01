Allegro rozpoczyna współpracę z DHL Parcel. Kurierzy DHL dostarczą przesyłki z Allegro do klientów z Polski oraz 24 innych krajów Unii Europejskiej - poinformowało Allegro w komunikacie prasowym.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Allegro podało, że klienci, którzy posiadają Allegro Smart! mogą skorzystać z darmowej dostawy kurierem DHL. Obecnie z programu korzysta ponad 5 mln klientów, a liczba ofert z darmową dostawą na platformie przekroczyła 160 mln.

"Czechy to, obok Francji, czy Wielkiej Brytanii, jeden z głównych kierunków przesyłek nadawanych z Polski. Wysoki potencjał dynamicznego rynku czeskiego mocno stymulują wyjątkowo konkurencyjne ceny dostaw kurierskich DHL, porównywalne z kosztami przesyłek krajowych. Nasi południowi sąsiedzi to również jeden z głównych kierunków inwestycyjnych Allegro. Spółka zapowiedziała ekspansję od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego, w tym na rynku czeskim" - napsiano w komunikacie. (PAP Biznes)

