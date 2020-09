fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Prawdopodobnie w poniedziałek rozpoczną się pierwsze spotkania z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi przed ofertą publiczną akcji Allegro. Spotkania poprzedzi publikacja intention to float, czyli deklaracji gotowości spółki do przeprowadzenia IPO - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Pragnący zachować anonimowość rozmówcy zastrzegają, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną w piątek.

"W poniedziałek mają ruszyć pierwsze spotkania z zarządzającymi funduszami" - powiedziało PAP Biznes kilka źródeł rynkowych.

Według części rozmówców PAP Biznes, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła i będzie przedmiotem ustaleń w najbliższych godzinach.

Właściciele platformy handlu elektronicznego oraz sama spółka nie udzieliły PAP Biznes komentarza w sprawie oferty publicznej.

Według sierpniowych informacji PAP Biznes, oferta publiczna i debiut spółki Allegro na warszawskiej giełdzie planowane są na październik 2020 roku.

Do inwestorów indywidualnych trafić ma kilka procent oferowanych akcji, pozostałe zaoferowane będą inwestorom instytucjonalnym.

Według nieoficjalnych informacji, akcje oferowane będą m.in. przez BM PKO BP, Santander DM, Trigon DM i Goldman Sachs.

Według nieoficjalnych informacji medialnych spółka złożyła prospekt w luksemburskiej The Commission de Surveillance du Secteur Financier. CSSF odmówiła PAP Biznes komentarza w tej sprawie, gdyż nie udziela informacji na temat złożonych prospektów.

Od końca 2016 roku Allegro należy do funduszy private equity. Po 45 proc. akcji mają Cinven i Permira, pozostałe 10 proc. należy do Mid Europa Partners. Naspers sprzedał cztery lata temu serwis Allegro i Ceneo za 3,25 mld USD.

Według nieoficjalnych medialnych informacji, wartość oferty publicznej Allegro może wynieść 2,3-3 mld USD. W efekcie wycena całej spółki sięgnęłaby wówczas ok. 11 mld USD.

Ubiegłoroczne przychody Allegro zwiększyły się o 31 proc. do 2,39 mld zł. Zysk netto spółki wzrósł o 73 proc. do 399 mln zł w 2019 roku, a EBITDA zwiększyła się o 18 proc. do 1,21 mld zł.

Allegro .pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ma ponad 21 mln zarejestrowanych klientów.

Łącznie zespół Allegro liczy ok. 2000 pracowników, zatrudnionych w 5 miastach w całej Polsce.

