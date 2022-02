Allegro prognozuje w '22 wzrost skoryg. EBITDA o kilkanaście proc.i przychodów nieco powyżej 30 proc.

/ Allegro

Allegro prognozuje, że w 2022 roku GMV zwiększy się w tempie od wysokich kilkunastu do niskich 20 proc., przychody wzrosną o nieco powyżej 30 proc., a skorygowana EBITDA zwiększy się o niskie-średnie kilkanaście proc. - podała spółka w raporcie.

Nakłady inwestycyjne mają zaś sięgnąć w bieżącym roku 700–750 mln zł.

"W 2022 roku spodziewamy się kolejnego roku wzrostu GMV i skorygowanej EBITDA pomimo kosztów związanych ze zwiększaniem skali naszych usług One Fulfillment i One Box. Nasze przekonanie o stabilności tempa rozwoju znajduje odzwierciedlenie w planach inwestycji kapitałowych, w ramach których zamierzamy rozbudować sieć automatów paczkowych do 3 tys. punktów, zwiększyć możliwości w zakresie realizacji zamówień i wprowadzić na platformie nowe ekscytujące funkcje, począwszy od umiędzynarodowienia działalności Allegro. Tu główną rolę odegra przejęcie Grupy Mall i WE|DO, które zwiększy liczbę źródeł przychodów dzięki rozwojowi Allegro na łącznym rynku prawie dwukrotnie większym niż obecnie" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick.

Grupa rozszerza swoją obecność poza Polską i czeka już tylko na ostatnią wymaganą zgodę regulacyjną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przed planowanym połączeniem z Grupą Mall i WE|DO.

GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wzrosła w 2021 roku o 21,3 proc. r/r do 42,6 mld zł.

Przychody w ubiegłym roku wzrosły o 33,9 proc. do 5,35 mld zł, a skorygowana EBITDA zwiększyła się w ubiegłym roku o 18,2 proc. do 2,07 mld zł.

Allegro zakładało, że w 2021 roku skorygowana EBITDA i GMV wzrosną o około 20 proc. Przychody netto miały w ubiegłym roku wzrosnąć o nieco ponad 30 proc.

Skorygowana EBITDA Allegro w IV kw. 2021 roku wyniosła 501,2 mln zł wobec 553,6 mln zł konsensusu

Skorygowana EBITDA Allegro w czwartym kwartale 2021 roku spadła rdr o 6,1 proc. do 501,2 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 553,6 mln zł.

Allegro miało w czwartym kwartale 2021 roku 199,7 mln zł zysku netto wobec 260,6 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał 285,3 mln zł zysku netto.

Przychody Allegro w czwartym kwartale bieżącego roku wzrosły o 23,2 proc. do 1,6 mld zł. Konsensus zakładał 1,592 mld zł przychodów.

Współczynnik take rate w skali roku zwiększył się o 0,96 p.p. do 10,23 proc., spadając w IV kw. o 0,45 p.p. kw/kw do 9,84 proc. Allegro zapowiadało sezonową zniżkę tego wskaźnika w IV kwartale i jego wzrost w I kw. 2022 roku.

Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy Allegro w czwartym kwartale 2021 r. wyniosła 12,668 mld zł (wzrost o 16,7 proc. r/r).

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w IV kwartale do 13,5 mln, czyli o 2,9 proc. r/r i o +0,7 proc.kw/kw.

Roczna kwota wydawana przez aktywnego kupującego zwiększyła się o 18 proc. r/r do 3.158 z zł.

Liczba klientów Allegro Smart! przekroczyła 5 mln, a w ramach Allegro Pay udzielono w zeszłym roku pożyczek w łącznej wysokości ponad 2 mld zł, przekraczając już wcześniej podniesiony cel roczny na poziomie 1,5 mld zł.

Wartość udzielonych pożyczek w 2022 roku ma sięgnąć 4 mld zł.

(PAP Biznes)

epo/