Allegro postawiło cztery własne automaty paczkowe zasilane zieloną energią

Allegro postawiło pierwsze cztery własne automaty paczkowe zasilane zieloną energią, z czego trzy w Warszawie i jeden w Poznaniu - podała spółka w komunikacie prasowym. Rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać jesienią 2021 roku.

"Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny "posadziliśmy" już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy w tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie" - powiedział Grzegorz Czapski, Business Development Officer Allegro.

"Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej" - dodał.

Allegro informowało na początku marca o podpisaniu listu intencyjnego z Modern - Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1 500 urządzeń w polskich miastach. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3 000 automatów.

Obecnie 80 proc. przesyłek zamawianych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni, dzięki największej w Polsce sieci, liczącej ponad 31 tys. punktów odbioru i automatów paczkowych.

Wraz z rosnącą liczbą kupujących oraz coraz większą częstotliwością zakupów w internecie, Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Pierwszym etapem budowy własnej sieci punktów odbioru było uruchomienie Allegro Punktów, dzięki którym klienci mogą odebrać swoje przesyłki z 600 saloników Kolportera. W drugiej połowie roku firma planuje także uruchomienie usługi logistycznej dla sprzedających, która obejmie kompleksową obsługę zamówień - m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów.

Według raportu PwC, za 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość 162 mld zł, co oznacza przyrost o średnio 12 proc. rocznie. Firma Last Mile Experts szacuje zaś, że już w 2022 roku liczba przesyłek w Polsce przekroczy miliard. (PAP Biznes)

