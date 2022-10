Kolejna podwyżka na Allegro. Wzrosną ceny dostaw

fot. Wlodzimierz Wasyluk / Forum / / Forum Polska Agencja Fotografów

Serwis Allegro zapowiedział nowy cennik usług dostawy zakupów, w tym te do paczkomatów InPostu czy punktów DPD. Od 1 listopada 2022 r. więcej zapłacą klienci, którzy nie korzystają z programu lojalnościowego „Smart!”.

Od 1 listopada br. w serwisie Allegro będą obowiązywać nowe koszty dostawy zakupów. Usługi dostarczania zamówienia do paczkomatów InPostu, Allegro One Box oraz do punktów DPD Pickup będą droższe od przyszłego miesiąca o złotówkę. W przypadku usługi Allegro One Punkt cena wzrośnie o 50 gr.

Podwyżka obejmie głównie tych klientów, którzy nie mają wykupionego abonamentu „Allegro Smart!”. Program lojalnościowy serwisu zapewnia jego członkom m.in. darmową dostawę do wybranych punktów, jeżeli kwota zamówienia przewyższy 40 zł.

Dodatkowo wyższe ceny w serwisie będą obowiązywać dla wszystkich dostaw obsługiwanych przez InPost. W tym przypadku podwyżka obejmie wszystkich klientów, zarówno posiadających „Smarta!” oraz tych bez wykupionego abonamentu.

Decyzja o podwyższeniu cen poszczególnych usług jest kolejną tego typu zmianą wprowadzoną przez Allegro w tym roku. W czerwcu informowaliśmy o nadchodzących zmianach w cenniku usług InPostu w serwisie, które zapowiedział szef firmy, Rafał Brzoska. Jednocześnie w wakacje została również zmieniona cena za płatność przy odbiorze, której koszt wzrósł z 3,99 do 4,99 zł.

Nie tylko klienci czują efekt podwyżek. Trzy tygodnie temu Allegro poinformowało, że sprzedawcy nie korzystający z programu „Smart!” będą płacić od 1 listopada br. o złotówkę więcej za sprzedane oferty.