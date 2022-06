Allegro podnosi cenę jednej z usług

fot. Boontoom Sae-Kor / / Shutterstock

Allegro podnosi wysokość opłaty za płatność przy odbiorze zamówienia Allegro Smart. Cena usługi wzrosła z 3,99 zł do 4,99 zł – podaje biuro prasowe serwisu sprzedażowego.

Od 6 czerwca tego roku klienci korzystający z pakietu Allegro Smart zapłacą więcej za możliwość płatności przy odbiorze zamówienia. Do tej pory cena usługi wynosiła 3,99 zł, natomiast od daty wskazanej przez biuro prasowe serwisu opłata wynosi 4,99 zł – to wzrost o ponad 25 proc.

Możliwość zapłacenia przy odbiorze za zakupy internetowe w ramach opcji Allegro Smart pojawiła się w listopadzie 2020 r. Wcześniej klienci korzystający z pakietu nie mieli możliwości skorzystania z tej usługi w ramach abonamentu na darmowe dostawy zamówień.

Pozycja serwisu sprzedażowego w Polsce umacnia się. Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wzrosła w kwietniu tego roku do blisko 22,18 mln osób, w marcu konto posiadało 22,03 mln osób. Dla porównania liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) wzrosła do prawie 6,32 mln osób z 6 mln w marcu.

DF