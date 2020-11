Allegro pod presją. Już -30% od szczytu

fot. Omar Marques / FORUM

Akcje Allegro kontynuują najdłuższą spadkową passę w krótkiej giełdowej historii spółki. Kapitalizacja internetowego giganta od szczytu stopniała o 30 miliardów złotych.

O 09:30 akcje Allegro tanieją o 5,37 proc., do poziomu 68,5 zł. Gdyby taki kurs utrzymał się do końca sesji, byłby to niemal powrót do punktu wyjścia – pierwszą sesję na GPW Allegro zakończyło na poziomie 70 zł.

Rzecz jasna inwestorzy, którzy objęli akcje w ramach pierwszej oferty publicznej wciąż są „do przodu” – cena z IPO ustalona została na 43 zł. Większy powód do zmartwienia mogą mieć ci, którzy Allegro kupowali już na rynku wtórnym.

W szczytowym momencie (27 października) akcje giganta e-commerce wyceniane były na 98,78 zł. Przekładało się to na kapitalizację rzędu 101 mld zł, co było ewenementem w historii GPW. Jeszcze przed końcem października akcje Allegro potaniały do 80,45 zł, zaś w pierwszym tygodniu listopada odbiły do 92,13 zł. Od tamtego dnia rozpoczął się trwający do teraz zjazd – jeżeli i dzisiejszą sesję Allegro zakończy na minusie, będzie to już szósty z rzędu giełdowy dzień pod kreską.

Przy obecnym kursie, giełdowa wartość Allegro sięga 70 mld zł. To o ponad 30 mld zł mniej niż w szczytowym momencie. Mimo to potentat handlu internetowego zachowuje miano uczestnika WIG20 o największej kapitalizacji, zostawiając za sobą CD Projekt (34,9 mld zł) i PKO BP (33,25 mld zł). Producent gier (11,944 proc.) i bank (11,905 proc.) mają jednak większy udział w głównym indeksie GPW niż Allegro (10,408 proc.).

Widmo Amazona

Wczoraj o spadkach Allegro pisaliśmy w kontekście informacji „Pulsu Biznesu” o współpracy InPostu z Amazonem. Wpływ pojawienia się konkurencji na akcje Allegro był ewidentny – na początku poniedziałkowej sesji wszystkie akcje z WIG20 szły w górę, poza walorami Allegro właśnie. Dziś, choć zarejestrowana w Luksemburgu spółka nadal tanieje, to nie wyróżnia się aż tak na tle rynku. O 09:45 WIG20 traci 0,6 proc., a poza Allegro wyraźnie tanieją też m.in. LPP (-2,8 proc.), PZU (-2,2 proc.) czy Tauron (-2,3 proc.).

Allegro zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingu popularności spółek Bankier.pl. W zestawieniu za poprzedni miesiąc, październikowy debiutant uplasował się na drugim miejscu podium, jedynie za CD Projektem.

Inwestorzy już teraz powinni zapisać sobie w kalendarzu datę 26 listopada. To właśnie w przyszły czwartek Allegro, po raz pierwszy jako spółka giełdowa, opublikuje wyniki finansowe za III kwartał.

Michał Żuławiński