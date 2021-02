Allegro planuje w '21 uruchomić usługi logistyczne

Analitycy: Spadek zagranicznych zakupów on-line m.in za sprawą najzamożniejszych Polaków

Udział e-zakupów u sprzedawców z Unii Europejskiej spadł na początku pandemii do 9 proc., a spoza UE do 7 proc. - wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według ekspertów przyczyniła się do tego m.in. zmiana preferencji najzamożniejszych Polaków.