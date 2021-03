fot. Soft Light /

Allegro planuje dalszą współpracę z InPostem i innymi partnerami w zakresie dostaw - poinformowali przedstawiciele spółki. W planie finansowym Allegro ma zarezerwowane środki na więcej niż 3 tys. automatów paczkowych.

"InPost, podobnie jak inni partnerzy są dla nas kluczowi. Liczba paczkomatów to jest coś, co przyciąga klientów, a koncentrujemy się przede wszystkim na klientach i ich wygodzie. Będziemy współpracować z naszymi partnerami (...). Z InPostem umowa jest podpisana jeszcze na 6 lat, więc to jest jak najbardziej stabilna współpraca" - powiedział prezes Francois Nuyts.

Allegro poinformowało w środę o podpisaniu listu intencyjnego z Modern - Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1.500 urządzeń w polskich miastach. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3.000 automatów.

"W ramach planu finansowego mamy zarezerwowane pieniądze na więcej niż 3 tys. automatów paczkowych. Obecnie finalizujemy negocjacje na temat 3 tys. automatów. Zakładamy, że będziemy inwestować dalej, mamy zabudżetowane dodatkowe środki, ale to będzie zależało od realizacji projektu" - powiedział Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki.

Allegro podało w czwartek rano, że inwestycje w 2021 roku mają zwiększyć się do 550-600 mln zł z 230 mln zł w 2020 roku (5,8 proc. przychodów). CAPEX w 2022 roku ma wzrosnąć do 700-800 mln zł, a w 2023 roku do 850-950 mln zł.(PAP Biznes)

epo/ pel/