Rekord sprzedaży na Allegro. Użytkownicy kupili ponad 4,6 mln przedmiotów

fot. Casimiro PT / Shutterstock

4,6 mln kupionych przedmiotów w ciągu jednego dnia na Allegro. Użytkownicy serwisu ustanowili nowy rekord. Największym zainteresowaniem cieszyły się zabawki, komputery, sprzęt AGD oraz dekoracje.



W poniedziałek (14 grudnia) padł tegoroczny rekord sprzedaży na Allegro - w ciągu 24 godzin użytkownicy kupili ponad 4,6 mln produktów. Średnio 117 osób na sekundę przebywało na platformie sprzedażowej Allegro w dniu 14 grudnia. Co roku Polacy robią największe zakupy w drugi poniedziałek grudnia, podkreśla Allegro.

– Użytkownicy Allegro kupili w miniony poniedziałek ponad 4,6 milionów przedmiotów. Najpopularniejszymi kategoriami były: zabawki, sprzęt AGD, dekoracje oraz komputery i konsole. Świadczy to o tym, że Polacy zdecydowanie przygotowują się do Świąt. Dostęp do milionów produktów daje im dużo lepszy wybór niż wizyta w nawet największej galerii handlowej – mówi Damian Zapłata, Chief Commercial Officer w Allegro.

Allegro posiada sieć miejsc odbioru, w której znajduje się ponad 25 tys. automatów paczkowych i punktów odbioru m.in. paczkomaty firmy InPost, salony Ruch, sklepy Żabka czy stacje Orlen. Klienci mogą skorzystać z pakietu Smart, który umożliwia bezpłatny odbiór zamówienia w paczkomatach (zakupy powyżej 40 zł) oraz darmową dostawy kurierem (powyżej 100 zł).

Opcja Smart Allegro kosztuje 49 zł na okres 12 miesięcy. W promocjach organizowanych przez serwis klienci kupią pakiet za około 39 zł.

DF