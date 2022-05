Allegro ocenia wpływ konkurencji w Polsce jako bardzo ograniczony

/ Allegro

Allegro ocenia dotychczasowy wpływ konkurencji w Polsce jako bardzo ograniczony - poinformował podczas telekonferencji z analitykami prezes Allegro, François Nuyts.

"Odczuwamy bardzo ograniczony wpływ konkurencji" - powiedział CEO, pytany o działania konkurencji w Polsce.

Według danych Mediapanel Gemius Polska liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w kwietniu 2022 roku do 22.178.124 z 22.032.162 w marcu br.

W kwietniu 2022 roku liczba użytkowników aliexpress. com i aplikacji Aliexpress spadła do 11.079.990 z 11.586.888 w marcu br. W tym okresie liczba użytkowników Shopee (strona www plus aplikacja) wzrosła do 10.922.364 z 10.182.186 w marcu.

Dyrektor finansowy Jon Eastick poinformował o przyspieszeniu sprzedaży GMV grupy w maju.

"W maju dynamika GMV sięga wysokich kilkunastu proc.(...) Spodziewamy się znacznego przyspieszenia wzrostu sprzedaży GMV w dalszej części roku w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku" - powiedział.

Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy Allegro w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 10,82 mld zł (wzrost o 12,8 proc. rdr).

Allegro obniżyło w czwartek rano tegoroczną prognozę zwyżki GMV do 15-20 proc. z "wysokich kilkunastu do niskich 20 proc." przewidywanych wcześniej. (PAP Biznes)

