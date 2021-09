Allegro obniża wartość zamówienia dla darmowej dostawy kurierem

/ Allegro

Allegro ma nową promocję - tym razem dotyczy ona doręczania zakupów. Od 23 września klienci skorzystają z darmowej dostawy kurierem w pakiecie Smart przy niższej kwocie zamówienia niż obecnie.

Na polskim rynku e-commerce robi się coraz ciaśniej. W pierwszym kwartale tego roku wystartował Amazon, a całkiem niedawno nowa chińska platforma sprzedażowa Shopee. Konkurencja rośnie, dynamicznie zwiększa się także cały segment - więcej sklepów internetowych, zamówienia na wyższą kwotę. Nic dziwnego, że firmy walczą więc o klientów (Polskie e-commerce puchnie na potęgę. 8 wykresów, które warto zobaczyć).

Od 23 września klienci Allegro mogą skorzystać z darmowej dostawy produktów kurierem do domu przy zamówieniu na niższą sumę niż do tej pory. Aktualnie osoby kupujące od jednego sprzedawcy w pakiecie Smart mają możliwość wybrania bezpłatnej opcji doręczenia zakupów kurierem przy towarach na kwotę powyżej 80 zł. Allegro w ramach promocji obniża tę wartość do 40 zł. Będzie to szczególnie korzystne podczas bożonarodzeniowych zakupów.

Promocyjna oferta na Allegro będzie trwała do 3 stycznia 2022 r., podaje platforma sprzedażowa w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

DF