Allegro obniża prognozy wyników finansowych w 2022 roku grupy i w Polsce

Allegro obniża prognozy wyników finansowych w 2022 roku grupy oraz działalności w Polsce - podała spółka w komunikacie. Średnioterminowe oczekiwania Allegro na lata 2023-2026 są obecnie weryfikowane.

Allegro podało, że aktualizuje swoje oczekiwania na cały rok dla działalności prowadzonej w Polsce zakładając wzrost GMV w przedziale 15-17 proc., przy wzroście przychodów na poziomie 23-26 proc. i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-12 proc. r/r. Nakłady inwestycyjne mają się zaś ograniczyć do 650-700 mln zł.

W maju grupa informowała, że zakłada wzrost GMV na poziomie 15-20 proc., przy czym przychody mają być o 25-30 proc. wyższe rdr, a skorygowana EBITDA ma być o 10-15 proc. wyższa rdr bez uwzględnienia wyników Grupy Mall i WE|DO. Nakłady inwestycyjne w całym roku miały wynieść 675-725 mln zł.

Allegro zapowiedziało w czwartek rano, że w 2022 roku na poziomie skonsolidowanym, GMV ma się zwiększyć o 22-24 proc. wobec wcześniej przewidywanych 22-28 proc. Przychody grupy mają wzrosnąć w bieżącym roku o 67-71 proc. wobec 70-76 proc. wcześniej oczekiwanych. Skorygowana EBITDA grupy ma wzrosnąć o 2-6 proc. wobec wcześniej planowanych 4-11 proc., a nakłady inwestycyjne spodziewane są obecnie w przedziale 720-800 mln zł wobec 775-845 zakładanych wcześniej.

Grupa podała, że średnioterminowe oczekiwania Allegro na lata 2023-2026 ogłoszone 24 lutego są obecnie weryfikowane , by odzwierciedlić zmieniające się otoczenie biznesowe w strukturze kosztów i skupić na zwiększaniu wydajności.

Allegro poinformowało, że w III kwartale 2022 r. do dnia sporządzenia raportu zarząd odnotował, że wzrost GMV dla polskich operacji nadal przyspiesza w ujęciu kwartalnym i oczekuje, że wzrost GMV r/r w całym III kwartale wyniesie nieco powyżej 20 proc.

"Jesteśmy ostrożni w naszych najnowszych oczekiwaniach, które opierają się na naszym konserwatywnym spojrzeniu na nadchodzące miesiące. Otoczenie gospodarcze szybko się zmienia, ale nasz model działania okazał się skuteczny i stabilny dzięki temu, że zapewnia konsumentom duży wybór oraz świetne ceny i doświadczenia zakupowe. Nasze dotychczasowe średnioterminowe oczekiwania zostały opublikowane w dniu, w którym Rosja najechała Ukrainę, a otoczenie okazało się bardziej niepewne" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

"Nowy prezes Allegro zarządził więc ostrożny i logiczny zwrot w kierunku zrównoważenia wzrostu z wydajnością i zwrotem z inwestycji, by w pełni się przygotować na prawdopodobnie trudniejsze warunki działania. Dlatego uaktualniamy nasze oczekiwania. Jednocześnie jednak warto odnotować, że polska część grupy poprawiła trend na marżach w drugim kwartale i jest na drodze do dalszego przyspieszenia wzrostu GMV i powrotu do wzrostu Skorygowanej EBITDA w obecnym kwartale. Siła wyników pomaga w złagodzeniu wszelkich wyzwań wynikających z nowo nabytego biznesu MALL, a naszym celem pozostaje stabilizacja tamtejszego GMV w trudnych obecnie warunkach"- dodał.

Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO 1 kwietnia 2022 roku.(PAP Biznes)

