Allegro chce zastrzec kolor pomarańczowy. Firma złożyła już wniosek do Urzędu Patentowego

Allegro chce zastrzec jeden z odcieni koloru pomarańczowego. Firma złożyła odpowiedni wniosek do Urzędu Patentowego RP pod koniec lipca. Oczekiwanie na decyzję może potrwać nawet kilka lat – podaje portal WiadomosciHandlowe.pl.

Allegro zamierza zastrzec odcień koloru pomarańczowego o kodzie RGB: 255/90/0 dla klasy 35 w klasyfikacji Nicejskiej. Marka złożyła wniosek o rejestrację wskazanej barwy jako znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP. Firma przedstawiła dokument końcem lipca, ale rozpatrzenie sprawy i podjęcie decyzji przez instytucję może trwać nawet latami, wskazuje portal WiadomosciHandlowe.pl.

Zgodnie z prawem przedsiębiorstwo może zastrzec wskazany odcień koloru jako znak towarowy, jeżeli udowodni, że barwa posiada tzw. wtórną zdolność odróżniającą oraz jest kojarzona przez klientów z daną marką.

– Kolor pomarańczowy jest bardzo silnie związany z naszą marką i dołączenie go do portfolio znaków jest naturalnym krokiem. Oczywiście ewentualne uzyskanie prawa do rejestracji zależy od oceny Urzędu Patentowego RP. Podobne działania podejmuje wiele innych marek. Oczywiście, jak każda rozpoznawalna marka, monitorujemy rynek pod kątem ewentualnych nawiązań do naszej identyfikacji – skomentował Marcin Gruszka, rzecznik Allegro w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe.

Zastrzeganie konkretnego odcieniu koloru nie jest nowością. Wśród znanych marek, które zastosowały takie rozwiązanie, jest np. Milka (z kolorem o nazwie lila), Nivea (granatowy), Play (fioletowy), T-Mobile (różowy), Red Bull (niebieski i srebrny) oraz Orange (inny odcień pomarańczowego niż w przypadku Allegro).

