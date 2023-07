Allegro Smart! kończy ze współdzieleniem kont

Allegro postanowiło pójść śladem Netfliksa i po siedmiu miesiącach uniemożliwiło dzielenie konta Allegro Smart!, umożliwiającego bezpłatne dostawy w ramach abonamentu. Nieliczni będą mogli wciąż korzystać z oferty, ale maksymalnie do 20 listopada 2023 r.

/ Shutterstock

Konto w Allegro Smart! można było współdzielić z bliskimi od 21 listopada 2022 r. Promocyjna oferta zakończyła się jednak 3 lipca. Od poniedziałku nie mogą z niej korzystać wszyscy, którzy wykupili abonament po 21 listopada 2022 r.

Klienci, którzy zostali subskrybentami Allegro Smart! przed tą datą nadal będą mogli współdzielić konto z bliskimi aż do wygaśnięcia rocznej subskrypcji, czyli maksymalnie do 20 listopada 2023 r.

Jak informuje Allegro, klienci platformy, którzy do 3 lipca 2023 r. byli członkami tzw. grupy rodzinnej, mogą skorzystać z promocji i wykupić własną subskrypcję Allegro Smart! w niższej cenie. Jeśli zrobią to do 30 września, za roczny abonament zapłacą 39,90 zł. Miesięczny abonament w ramach promocyjnej oferty został wyceniony na 3,32 zł.

Bankier.pl

Przypomnijmy, że od listopada 2022 r. roczna subskrypcja Allegro Smart! oferowana jest za 59,90 zł. Wcześniej było to 49 zł. Miesięczny abonament kosztuje natomiast 10,99 zł.

Od tego czasu obowiązują też wyższe minimalne kwoty, które uprawniają do skorzystania z bezpłatnej przesyłki w ramach abonamentu:

45 zł (zamiast 40 zł) – w przypadku dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru

65 zł (zamiast 40 zł) – w przypadku przesyłek kurierskich.

Wciąż korzystać można za to z usługi Allegro Family, która umożliwia wysyłanie próśb o sfinalizowanie zakupu do członków grupy rodzinnej posiadającej wykupioną usługę Allegro Smart!.