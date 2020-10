"Allegro Kredyty" – nowa aplikacja to atak phishingowy

allegro

Pojawiło się kolejne oszustwo "na Allegro". Tym razem złodzieje, chcąc wyłudzić dane do logowania, zachęcają do ściągnięcia aplikacji potwierdzającej zakupy na raty – "Allegro Kredyty".

Nie tak dawno informowaliśmy o (kolejnym już) przekręcie dotyczącym Allegro, w którym oszuści wysyłali fałszywe e-maile o aktywacji usługi Smart. Teraz przyszła pora na kolejną próbę wyłudzenia danych, do których wykorzystywane są zakupy na raty, złodzieje rozsyłają bowiem wiadomości z tytułem "Potwierdzenie wysłania wniosku o kredyt na zakupy Raty Od.nowa", jak informuje CERT Polska.

Fałszywy e-mail jest łudząco podobny do tego, który wysyła platforma podczas dokonywania zakupu na raty. Po kliknięciu w link zostajemy przekierowani na stronę allegro-credit[.]info, gdzie możemy potwierdzić transakcję, jednak podane we wniosku dane nie są naszymi. W tym momencie wiele osób będzie próbowało się wycofać, wybierając opcję "Anuluj wniosek" - jednak i na to oszuści są przygotowani.

Wyskakujący komunikat informuje nas, że aby potwierdzić anulowanie wniosku, należy otworzyć ten odnośnik przez telefon i zainstalować aplikacje "Allegro Kredyty". Oczywiście to kolejny sposób na kradzież, ponieważ decydując się na jej ściągnięcie, zainstalujemy na telefonie złośliwe oprogramowanie, które daje oszustom możliwość kontroli naszego smartfona i dostępu do konta bankowego.

Uwaga! Ostrzegamy przed nową kampanią wyłudzającą dane do logowania Allegro oraz instalującą złośliwe oprogamowanie... Posted by CERT Polska on Wednesday, September 30, 2020

Do sprawy odniosło się samo Allegro, które pod postem CERT zamieściło swój komentarz: "Potwierdzamy, że jest to phishing. Prosimy o czujność! Wszystkie podejrzane wiadomości można przesyłać do nas na adres phishing@allegro.pl - bardzo dziękujemy!".

Allegro często jest wykorzystywane przez złodziei podczas akatków phishingowych, o czym wielokrotnie informowaliśmy. Zawirusowana plikacja Allegro, aktywacja konta za 1,01 zł czy iPhone za 13 zł to tylko nieliczne przykłady takich działań.

DU