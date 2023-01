Spółki z GPW pod lupą analityka technicznego. PKN Orlen, Bogdanka, Allegro...

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarze poświęconym analizie technicznej indeksów i spółek z GPW. Webinar prowadzi prof. Krzysztof Borowski, znany i ceniony analityk, wykładowca SGH. Ekspert analizuje wykresy ciekawych jego zdaniem spółek oraz tych, zaproponowanych przez uczestników spotkania. Zapraszamy także na inne webinary, w tym "PIT inwestora za 2022 rok".

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Webinar rozpocznie się o dziś godz. 10:00. Zachęcamy do wskazywania spółek do analizy.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Dzięki nim masz dostęp do wiedzy i najświeższych analiz, by Twoje inwestycje były jeszcze bardziej przemyślane.

Kamil Zatoński