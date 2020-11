All in Games liczy na sprzedaż kilku mln kopii "Ghostrunnera" w ciągu roku

Xbox

All in Games liczy, że w ciągu roku od premiery gra "Ghostrunner" sprzeda się w kilku mln egzemplarzy - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Żygadło. Wydawca gry spodziewa się, że wysoka sprzedaż "Ghostrunnera" pozwoli firmie zamknąć ten rok zyskiem.

"Byłbym zaskoczony, gdybyśmy nie przekroczyli miliona sprzedanych kopii, natomiast nie mamy w tej chwili aktywowanych wszystkich rynków. Trudno zatem powiedzieć, czy milion kopii to cel na ten rok, czy na pierwsze dwanaście miesięcy. Będziemy w stanie więcej powiedzieć za parę tygodni, jak wygląda przyjęcie gry w Azji i na Switch. Chcielibyśmy, żeby to było kilka mln kopii w ciągu dwunastu miesięcy, ale zobaczymy, czy nam się to uda" - powiedział PAP Biznes prezes.

"Ghostrunner" zadebiutował 27 października na komputerach PC oraz konsolach Xbox One i Playstation 4. Gra po premierze utrzymywała się na wysokich miejscach na liście bestsellerów Steam, czyli największego sklepu z cyfrowymi wersjami gier na PC.

Tytuł zebrał pozytywne recenzje portali internetowych, uzyskując średnią ocenę 80/100 pkt na podstawie 51 recenzji zebranych przez portal Metacritic. Grę dobrze ocenili również sami gracze - z zakupu jest zadowolonych 88 proc. graczy, którzy kupili grę na Steam.

Według portalu Steam DB w dniu premiery w grę grało jednocześnie w szczytowym punkcie 11,3 tys. osób - to lepszy wynik od największego hitu ostatnich lat grupy PlayWay, czyli gry "House Flipper".

Żygadło zwrócił uwagę, że premiera "Ghostrunnera" miała miejsce w przededniu wyprzedaży związanych z Halloween. Gra znajdowała się więc nieco niżej na liście bestsellerów ze względu na wysokie miejsca tytułów w promocyjnych cenach.

"Wydawało się, że nasza gra jest niżej niż była w rzeczywistości: byliśmy w granicach 3-4 miejsca przez cały tydzień" - powiedział.

Po premierze gry giełdowa wycena All in Games wzrosła do ok. 1,2 mld zł. Obecnie kapitalizacja spółki wróciła do poziomu sprzed debiutu "Ghostrunnera" i wynosi ok. 600 mln zł.

Dzień po premierze "Ghostrunnera" All in Games podało, że szacunkowe przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 2,5 mln euro, co oznaczy pokrycie kosztów produkcji "ze sporym zapasem".

"Komunikat o zwrocie kosztów gry wynikał z szacowanej przez nas sprzedaży gry na różne platformy. Te dane spływają do nas nieraz z dużym opóźnieniem, nawet kwartalnym, więc my oszacowaliśmy sprzedaż na podstawie różnych dostępnych danych – np. liczby komentarzy czy zdobytych w grze tzw. achievementów. Po tygodniu jesteśmy pewni, że koszty są pokryte, jesteśmy w zupełnie innym miejscu" - powiedział prezes.

"Tak jak podawaliśmy koszty są niższe niż 10 mln zł" - dodał.

All in Games jest współwydawcą gry, razem z włoskim 505 Games. Producentem jest inna polska firma, notowana na rynku NewConnect One More Level (kapitalizacja tej spółki wynosi ok. 600 mln zł). Przy produkcji współpracowała 3D Realms, a dodatkowo w dystrybucji tytułu i działaniach marketingowych bierze udział Slipgate.

W podziale zysków ze sprzedaży gry udział biorą trzy podmioty: All in Games, 505 Games i One More Level. Pytany o podział zysków pomiędzy partnerami, Żygadło odpowiedział: "Moja niechęć do podawania podziału zysków wynika z tego, że w wielu projektach ten podział jest bardzo skomplikowany i w tym wypadku również tak jest. Każda firma ma jakieś potrzeby: niektórzy producenci wolą np. żebyśmy szybciej zwrócili im koszty, dodatkowo czasami pojawiają się dodatkowe firmy, które należy spłacić".

"Te układy są często bardzo skomplikowane – często do pewnego poziomu przychodów podział jest inny niż przy wyższej sprzedaży. Przedstawianie tego publicznie spowodowałoby tylko pojawienie się kolejnych pytań. Gdyby skontaktować się teraz z 505 Games to oni również nie byliby w stanie powiedzieć, jaki będzie ich udział w zyskach gry" - powiedział.

"Nie jest to absolutnie układ, że my dostaniemy np. 10 proc. – to nie w tym kierunku. Natomiast 505 Games wyłoży zapewne na grę ok. 5 mln euro – to nie jest mała kwota i ta firma wykładając tak duże środki prawie z dnia na dzień zagwarantowała sobie ich zwrot" - dodał.

Prezes poinformował, że spodziewana sprzedaż "Ghostrunnera" pozwala zakładać, że All in Games zamknie obecny rok na plusie. Po pierwszym półroczu strata netto spółki wynosiła 6,3 mln zł.

Szef All in Games podał, że firma zainwestowała w projekt na bardzo wczesnym etapie, gdy pojawił się pomysł na grę. Z kolei na współpracę z 505 Games zdecydowano się m.in. dlatego, że pojawiły się "pewne problemy techniczne po stronie Microsoftu i Sony spowodowane zamieszaniem z wprowadzaniem nowej generacji konsol".

"Mieliśmy zamkniętą drogę do wydania pudełkowego gry i do teraz nie jest powiedziane, czy gra pojawi się w tej wersji. Zyskaliśmy partnera, który nie tylko pomógł nam te problemy rozwiązać, da nam szansę na wydanie gry w wersji pudełkowej, ale też zminimalizował nasze ryzyko poprzez zaliczkę, która zwróciła nam większość kosztów które ponieśliśmy. Zwiększyły się również nasze zasięgi marketingowe – było to widoczne po poziomie wishlist: podpisaliśmy umowę w czerwcu przy kilkuset tys. wishlist, a po miesiącu wzrosło to ponad dwukrotnie" - powiedział prezes.

Włoska 505 Games jest odpowiedzialna w dużej części za wydanie gry "Ghostrunner" na konsole.

"Ghostrunner" był tworzony z myślą o konsolach nowej generacji Xbox (premiera miała miejsce we wtorek) i Playstation (debiut m.in. w USA, Japonii i Kanadzie zaplanowany jest na czwartek, a w pozostałych krajach konsola ma pojawić się tydzień później). Debiut na tych urządzeniach ma być dla tytułu "drugim otwarciem". Data premiery na nowych konsolach będzie uzależniona od poziomu sprzedaży tych urządzeń.

"Nie chcemy spalić tego debiutu, który uznajemy za takie drugie otwarcie naszej gry, poprzez wrzucenie tytułu do sprzedaży, gdy na rynku będzie zaledwie kilkadziesiąt tysięcy konsol. Coś więcej o premierze gry na nowe konsole będziemy w stanie powiedzieć w styczniu, gdy pojawią się dane o sprzedaży urządzeń w okresie świątecznym" - powiedział.

"Wersje na nowe generacje mamy mocno zaawansowane, ale pozostaje pytanie, jak szybko Sony i Microsoft będą przeprowadzać certyfikację" - dodał.

Za kilka tygodni mają pojawić się pierwsze darmowe aktualizacje gry, trwają również prace nad płatnym dodatkiem.

"Od początku mamy plan rocznego wsparcia projektu, już za kilka tygodni powinny się pojawić pierwsze aktualizacje. Większość dodatków będzie darmowa, ale pracujemy też nad jednym dużym płatnym dodatkiem, który będzie opublikowany nieco później" - powiedział Żygadło.

We wtorek gra zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch. W najbliższym czasie planowane jest też wydanie specjalnej wersji na konsolę Playstation 4 na rynek japoński.

"Liczymy, że nasza gra będzie się cieszyła w Japonii dużym zainteresowaniem" - powiedział Żygadło.

Prezes All in Games przyznał, że takiego sukcesu jak "Ghostrunner" trudno się spodziewać w przypadku innych tytułów, które firma będzie wydawać w najbliższej przyszłości. Wskazał jednak kilka wyróżniających się projektów.

"Mamy natomiast duże zainteresowanie grą RPG 'Alaloth' i jest też jeszcze sporo czasu, by je dalej pobudzać. Wygląda to obiecująco. Ostatnio podpisaliśmy też umowę z The Farm 51, będziemy odpowiedzialni za wydanie gry 'Chernobylite' na konsole oraz wsparcie na PC. Z dostępnych informacji widać, że gra już sprzedała się w wielu tys. egzemplarzy w formule early access, liczymy na podwojenie lub potrojenie tej liczby. To są dwa jasne punktu na przyszły rok" - powiedział.

"Kończymy ponadto przygotowanie wersji na konsole gry 'Paradise Lost', będziemy chcieli ją wydać na początku roku. Każdy z tych tytułów jest dla nas większy niż projekty realizowane do tej pory, z wyjątkiem 'Ghostrunnera'. Dodatkowo w 2021 roku planujemy wydać na konsole kilka gier, które do tej pory były dostępne tylko na PC. Ogólnie jestem pozytywnie nastawiony do wyników w przyszłym roku" - dodał.

Łukasz Kucharski