Rząd znosi akcyzę na jeden rodzaj alkoholu, co ma obniżyć jego cenę. Zmiany już wkrótce wejdą w życie

Rząd zdecydował o zniesieniu akcyzy na cydry oraz perry. Już za kilka miesięcy podatek pośredni od alkoholi wytworzonych na bazie jabłek i gruszek o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości wyniesie 0 zł. Zmiana ma pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku w Polsce oraz spowodować obniżkę cen o 10 proc., oceniają autorzy projektu zmian w ustawie.

fot. industryviews / / Shutterstock

Od 1 października 2023 r. akcyza na cydr oraz inne alkohole wytworzone na bazie jabłek i gruszek o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości będzie wynosiła 0 zł. Obecnie, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, ta grupa wyrobów objęta jest stawką 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Zmiana wskazana jest w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu” zastępuje się wyrazami „0 zł”.

Cydr będzie tańszy nawet o 10 proc.

„Wzmocni to konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek. Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. objętości alkoholu w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek. Szacuje się, że powyższa regulacja spowoduje obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10 proc.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W praktyce oznacza to, że za 0,75-litrową butelkę cydru klasycznego, który obecnie kosztuje 14,50 zł klienci zapłacą ok. 13 zł.

Zniesienie podatku pośredniego, jakim jest akcyza, zwolni producentów cydru i perry z obowiązku banderolowania (wynika to z art. 118 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym). Tym samym niższe będą koszty kontroli i dystrybucji banderol. „Zmiana ta jest istotna szczególnie dla najmniejszych producentów tych wyrobów. Zniesienie banderol dla takich wyrobów przyczyni się również do zbliżenia rozwiązań prawnych w stosunku do produktów substytucyjnych - tj. piw oraz mieszanin piwa z napojami bezalkoholowymi” – podkreślają autorzy projektu.

Zbiory jabłek w Polsce najwyższe w Unii Europejskiej

Zbiory jabłek w 2022 r. w Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton wyprodukowano w Polsce, plasując nasz kraj na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu dotyczącym zniesienia akcyzy, wysoka produkcja jabłek nie przekłada się jednak na skalę produkcji cydru. Wielkość produkcji i konsumpcji cydru w Polsce jest znacznie mniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej oraz w państwach bałtyckich. Szczegółnie jeżeli porówna się liczbę ludności i zbiorów jabłek. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. produkcja cydru wynosiła 50,7 tys. hl (5 mln litrów). Oznacza to, że przeciętny Polak wypija szklankę cydru rocznie, podczas gdy przeciętny Anglik ok. 16 litrów.

Według szacunków zawartych w uzasadnieniu projektu produkcja cydru i perry mogłaby wzrosnąć do poziomu 50–70 mln litrów w skali roku, co pozwoliłoby na zagospodarowanie 70–90 tys. ton jabłek.