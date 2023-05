Wracają przerwy w bankach. Klienci m.in. nie zapłacą za zakupy w sieci

W nadchodzących dniach utrudnienia czekają na klientów pięciu banków w Polsce. Pierwsze kłopoty pojawią się jeszcze w piątek. W czasie przerw technicznych niedostępna będzie m.in. bankowość internetowa i aplikacje mobilne.

fot. wk1003mike / / Shutterstock

VeloBank – przerwa techniczna

Jako pierwsi z przerwą techniczną będą musieli radzić sobie klienci VeloBanku. Prace serwisowe rozpoczną się w piątek (5 maja) o godz. 23:30 i potrwają do soboty (6 maja) do godz. 11:25.

W tym czasie niedostępna będzie bankowość elektroniczna. Tym samym nie będzie można zlecać przelewów ani płacić za pomocą Blika. Utrudnione będą także płatności online kartami.

W czasie przerwy technicznej bankomaty i wpłatomaty mają działać w normalnym trybie.

Alior Bank – utrudnienia w sobotę

Przez niemal całą sobotę (6 maja) z utrudnieniami muszą liczyć się klienci Alior Banku. Od godz. 8:00 do 20:00 niedostępny będzie system inwestycyjny. Jak informują przedstawiciele banku, prace serwisowe mogą się jednak wydłużyć.

Przerwa techniczna w Nest Banku

Również na sobotę (6 maja) prace serwisowe zaplanowano w Nest Banku. Potrwają one od godz. 0:30 do 15:00.

W czasie prac modernizacyjnych niedostępna będzie bankowość elektroniczna oraz aplikacja mobilna banku. Oznacza to, że nie będzie można:

skorzystać z Blika i Visa Mobile,

zapłacić w sklepie internetowym, korzystając z linka do płatności,

potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej,

zlecić ani otrzymać przelewu natychmiastowego,

doładować telefonu,

zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej,

używać saszetek (zasilenie, zmiana kwoty, usunięcie saszetki) czy zarządzać celami oszczędnościowymi,

otworzyć nowego konta czy złożyć wniosku m. in. o wydanie karty, 300+, 500+ (do systemu obsługi wniosków zapraszamy po zakończeniu prac)

Toyota Bank – niedostępna bankowość elektroniczna

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę (6-7 maja) bez dostępu do bankowości elektronicznej będą klienci Toyota Banku. Utrudnienia będą miały związek z pracami serwisowymi, które rozpoczną się w sobotę o godz. 7:00 i potrwają do godz. 22:00 w niedzielę.

W tym czasie niedostępne będą m.in. tzw. szybkie płatności, autoryzacje płatności kartami. Dodatkowo w sobotę nieczynna będzie infolinia banku.

Santander Consumer Bank – prace serwisowe

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej nie będzie ograniczony jedynie do najbliższego weekendu. Już po nim, we wtorek (9 maja), prace serwisowe przeprowadzać będzie Santander Consumer Bank. Potrwają one od godz. 22:00 do 23:00.