Grasz w gry komputerowe? Te banki mają dla ciebie specjalną ofertę

Alior Bank poinformował o wprowadzeniu do oferty nowej karty płatniczej z benefitami dla graczy. Jest to plastik, na awersie którego znajduje się bohaterka z gry „League of Legends”. Jednak nie tylko Alior zabiega o tę grupę klientów. Ofertę dla graczy mają także Bank Pekao, Credit Agricole i mBank.

fot. DC Studio / / Shutterstock

Z badań Banku Pekao wynika, że w Polsce aż 17,3 mln osób w wieku 9-55 lat gra w gry. Robią to zarówno mężczyźni (9,4 mln), jak i kobiety (7,9 mln). Najwięcej czasu spędzają, grając mobilnie, na telefonie i na tablecie (14,3 mln osób), ale także na komputerze i/lub konsoli (13,1 mln osób). Są też tacy, którzy korzystają z gier przeglądarkowych – ponad 7 mln osób. Nic więc dziwnego, że niektóre banki dostrzegły potencjał w tej grupie klientów i starają się „uszyć” produkty gamingowe.

Karta dla fanów "LOL-a"

W poniedziałek o nowościach w ofercie poinformował Alior Bank. Proponuje graczom kartę z wizerunkiem czarodziejki Lulu, bohaterki uniwersum „League of Legends”. Jest to kolejna karta, na awersie której znajduje się postać z tej gry - wcześniej bank oferował plastik z Ashe. Karta dostępna jest dla obecnych oraz nowych klientów Alior Banku. Można ją zamówić podczas otwierania Konta Jakże Osobistego.

Bankier.pl

Fani gry otrzymali możliwość zbierania punktów podczas płatności kartą i wymiany ich na nagrody w ramach programu Mastercard Bezcenne Chwile. Bank proponuje im tzw. Riot Points (punkty w grze), skrzynie Hextech z kluczem lub akcesoria i gadżety dla graczy. Podkreśla, że w puli bonusów pojawią się również gadżety przeznaczone jedynie dla klientów Alior Banku. Bonusy zdobywa się, dokonując transakcji mobilnych telefonem – gracz co miesiąc może zdobyć nową skórkę do „League of Legends”.

Reklama

15 wzorów gamingowych na kartach

Nie jest jednak jedynym bankiem, który kokietuje tę grupę klientów. Bonusy dla graczy ma także Bank Pekao. W ofercie dostępne jest konto dla gracza z możliwością zamówienia karty z wizerunkiem gamingowym. Klient, który otworzy Konto Przekorzystne, może wybrać wizerunek karty Mastercard do konta z dostępnych 15 grafik gamingowych spersonalizowanych dla różnych grup odbiorców.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Przeczytaj także Coś dla fanów komiksów. Na polski rynek wchodzi pierwsza taka karta płatnicza

Za założenie konta i spełnienie warunków promocji bank płaci w sumie 200 zł. 50 zł można zyskać za samo otwarcie rachunku, a 150 za wykonanie 5 transakcji bezgotówkowych kartą co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Dodatkowo po przystąpieniu do programu Mastercard Bezcenne Chwile, klient może zyskać 8 000 pkt, które następnie może wymienić na nagrody gamingowe o wartości 100 zł, np. na doładowanie do PlayStation Store, Xbox czy Steam. Klienci Pekao w programie Bezcenne Chwile mogą otrzymać 2 punkty za każde wydane 50 zł kartą do konta i 5 punktów za płatności kartą kredytową.

Koszulka z autografem e-sportowca

Ofertę dla graczy ma także Bank Credit Agricole. W tej instytucji klienci za otwarcie konta mogą otrzymać koszulkę z autografem Jarosława „pashyBicepsa” Jąrząbkowskiego oraz 60 zł do wydania na platformie Steam (3 vouchery po 20 zł za spełnienie warunków aktywności). Jarząbkowski jest profesjonalnym e-sportowcem grającym w "Counter-Strike'a" (byłym reprezentantem formacji ESC Gaming, Universal Soldiers czy Virtus.pro). Credit Agricole oferuje też trzy wizerunki kart do konta z podpisem e-sportowca oraz trzy inne karty nawiązujące stylistyką do gier komputerowych.

Gracze znajdą coś dla siebie także w mBanku. Bank proponuje im kartę z wizerunkiem gamingowym oraz rabaty na platformy gamingowe, gry i akcesoria u swoich partnerów (m.in. Asus, Komputronik, SPC Gear czy Muve.pl). Dodatkowo gracze za spełnienie warunków promocji mogą zgarnąć 450 zł w gotówce.

Banki angażują się w e-sport

Banki angażują się nie tylko w produkty dla graczy, ale wspierają także e-sportowców. Na przykład Alior Bank jest sponsorem tytularnym drużyny Alior Bank Team, która gra w Ultralidze, polskiej profesjonalnej lidze Leauge of Legends. Ponadto wspiera festiwale dla graczy takie jakie jak Meet at Rift czy ligę Baltic Playground.

Aktywnie w środowisku gamerów działa także Credit Agricole. W marcu 2017 r. zrealizował kampanię „Rób to, co kochasz. Pracujesz na swoje konto” z udziałem najpopularniejszych wówczas youtuberów gamingowych: Piotra „Izaka” Skowyrskiego i Stuarta „Stuu” Burtona. Był także sponsorem drużyny e-sportowej OFF MODE oraz patronem znanych imprez e-sportowych: Intel Extreme Masters w Katowicach czy Esport Now we Wrocławiu.