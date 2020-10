Banki ostrzegają - oszuści podszywają się pod pracowników

fot. Karolis Kavolelis, rafapress, sacitarios,Robson90 / Shutterstock

Alior, Millennium i Getin Bank ostrzegają przed falą przestępstw. Cyfrowi oszuści podszywają się pod pracowników banków, oferując "atrakcyjne" inwestycje, straszą karami umownymi oraz dzwonią jako konsultanci z ostrzeżeniem o rzekomych podejrzanych transakcjach na rachunku.

Kolejne banki ostrzegają klientów. Cyberprzestępcy mają informacje o ofiarach, z którymi się kontaktują — połączenie wyświetla się jako numer z infolinii instytucji. Oszuści wyłudzają m.in. dane osobowe, informacje potrzebne do logowania do bankowości internetowej oraz zachęcają do instalacji oprogramowania.

Alior: podszywają się pod pracowników

– Przestępcy dzwonią do klientów podszywając się pod pracowników banku - połączenie wyświetla się jako prawdziwy numer infolinii Alior Banku (np. +48 12 370 7000, ale przestępcy mogą ustawić dowolny inny numer). Podczas rozmowy najczęściej powołują się na względy bezpieczeństwa, takie jak włamanie na konto i zachęcają do szybkiego podania swoich danych lub instalacji oprogramowania, które w rzeczywistości służy do kradzieży środków z konta – ostrzega Alior Bank.

Pracownicy banku nigdy nie każą instalować żadnego dodatkowego oprogramowania na urządzeniach klientów oraz nigdy nie pytają o hasło do rachunku bankowego, czytamy w ostrzeżeniu Alior Banku opublikowanym w komunikacie prasowym.

Millennium - podejrzane transakcje na koncie

Oszuści wykorzystują również wizerunek Banku Millennium i podszywają się pod jego pracowników. Millennium w opublikowanym komunikacie ostrzega przed przestępcami, którzy dzwonią do klientów, przedstawiając się jako osoby z infolinii banku. Wyłudzacze informują o "rzekomych podejrzanych transakcjach na koncie/karcie i proszą o podanie danych oraz zainstalowanie aplikacji QuickSupport, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem użytkownika".

Klienci Millennium Banku muszą zachować czujność, ponieważ numer z którego dzwonią oszuści może wyświetlać się jako oficjalny banku, a rzekomy pracownik może dysponować niektórymi danymi odbiorcy.

Getin - przestępcy zastraszają karami umownymi

– Przestrzegamy przed kontaktami ze strony oszustów, którzy przedstawiają się jako pracownicy firmy inwestycyjnej. Przestępcy w rozmowach telefonicznych przedstawiają bardzo atrakcyjne oferty inwestycyjne, najczęściej w kryptowaluty. Podkreślają „wyjątkowość” i „ekskluzywność” swojej propozycji, niezwykle wysoką stopę zwrotu oraz konieczność pilnego podjęcia decyzji – ostrzega Getin Bank.

Oszuści wykonują kolejne połączenia do klienta, podczas których wywierają presję. Podkreślają, że zostało mało czasu - w niektórych przypadkach zastraszają karami umownymi. Przestępcy nakłaniają również do instalacji oprogramowania do obsługi zdalnego pulpitu (aplikacja AnyDesk lub inne). Za pomocą aplikacji wirtualni złodzieje mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem, a tym samym kontem bankowym i wyczyścić je z pieniędzy.

