Płatności odroczone w Aliorze. Bank udostępni usługę Alior Pay wszystkim klientom

Problemy z bankomatami, Blikiem i eMaklerem w weekend. Banki zapowiedziały przerwy

Bez dostępu do bankowości internetowej, mobilnej, Blika, a także bankomatów i wpłatomatów będą w weekend klienci sześciu banków. Problemy z dostępem do bankowych serwisów będą mieli także inwestorzy. Jak co tydzień sprawdzamy, klientów których banków czekają weekendowe przerwy w dostępie do usług.