Alior Bank pokazał nową strategię. Nie planuje wypłacić dywidendy za 2022 i 2023 rok

Alior przedstawił nową strategię na lata 223-2024. Bank poruszył podczas prezentacji m.in. tematy związane z wypłatą dywidendy czy ulepszaniem swoich kanałów bankowości internetowej i mobilnej.



fot. Igor Smirnow / / FORUM

„Jako zarząd widzimy przestrzeń do tego, by w przyszłości podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Chcemy za 2023 i za 2022 rok zysk zaliczyć do kapitałów” – powiedział Gibała.

„Chcemy zadeklarować takie prowadzenie banku, które w przyszłości doprowadzi do możliwości podziału się zysku z akcjonariuszami” – dodał.

Bank w przedstawionej w poniedziałek nowej strategii na lata 2023-2024 założył, że pod koniec 2024 roku będzie miał zdolność do wypłaty dywidendy.

Zdolność tę bank rozumie jako uzyskanie odpowiednio wysokiej nadwyżki funduszy własnych, ponad wymogi regulacyjne. Ewentualne rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy będzie zależało również od zgody regulatora oraz planowanego tempa wzrostu akcji kredytowej, jak również bieżącej sytuacji makroekonomicznej.

Nowa odsłona aplikacji Alior Mobile

Bank zapowiada nową odsłonę aplikacji mobilnej - Alior Mobile. Nacisk ma zostać położony głównie na przyjazne procesy samoobsługowe, indywidualizację kontaktu z klientem w czasie rzeczywistym oraz rozwój eTożsamości. Bank chce, by nowa aplikacja była pierwszym punktem styku z klientem.

Nie oznacza to jednak rezygnacji ze wsparcia obsługi klientów tradycyjnych w oddziałach stacjonarnych. Alior Bank realizuje proces modernizacji oddziałów, które z założenia mają być nowoczesnymi "centrami kompetencji". Będą łączyć cechy tradycyjnej bankowości opartej na bezpośrednim kontakcie klienta z bankierem z zaletami bankowości cyfrowej. Dodatkowo bank koncentruje się na dalszej digitalizacji procesów w oddziałach.

Alior Pay - płatności odroczone

Alior Bank będzie dalej rozwijał usługę Alior Pay, czyli własne płatności odroczone. Pozwala ona na odraczanie płatności nie tylko internetowych, ale także stacjonarnych i stałych rachunków. Pierwsi klienci korzystają z tego rozwiązania od połowy grudnia ubiegłego roku. Bank zapowiada jej rozwój o inne usług.

Nowa platforma e-bankowości Aliora

Bankowość elektroniczna zostanie wykorzystana także w obsłudze małych firm. Alior Bank stawia na rozwój modelu zdalnej obsługi posprzedażowej i rozszerzenie możliwości samoobsługi w platformach bankowości internetowej. Dotychczas 45 proc. dyspozycji posprzedażowych jest składana i realizowana zdalnie. W ciągu dwóch najbliższych lat wskaźnik ten ma urosnąć do 75 proc.

Będzie to możliwe dzięki inwestycjom w rozwój detalicznej bankowości internetowej, a przede wszystkim poprzez wdrożenie zupełnie nowej platformy bankowości internetowej, mobilnej i zintegrowanych modułów księgowych. Prace w tym obszarze już się rozpoczęły, a pierwsi klienci będą mogli skorzystać z nowej platformy w połowie 2024 roku.

Kredyty w Alior Banku

Bank jest w trakcie wdrażania nowego systemu obsługi kredytów z udziałem indywidualnej oceny ryzyka kredytowego. Nowy proces dla klientów biznesowych oparty zostanie o automatyzację i integrację ze źródłami danych o kliencie. Pozwoli to na skrócenie ścieżki decyzyjnej i uproszczenie dokumentacji, a celem banku jest osiągnięcie średniego czasu procesowania wniosków kredytowych w segmentach MŚP i Korpo na poziomie 6 dni.

Bank chce poprawić jakość portfela klientów. Określonymi w tym segmencie celami do końca 2024 r. jest wskaźnik kosztów ryzyka CoR poniżej 1,6 proc. Odsetek kredytów niepracujących (NPL) ma spaść poniżej 10 proc. Ambitne założenia przyjęto także w obszarze pozycji kapitałowej Banku: współczynnik TIER1 ma przekroczyć próg 13,5 proc., natomiast TCR ma wynieść ponad 15 proc. Bank rozpocznie także prace nad wdrożeniem metody IRB (metody wewnętrznych ratingów).

Alior Bank planuje, że na koniec 2024 roku wskaźnik ROE będzie powyżej 13 proc., współczynnik wypłacalności TCR będzie powyżej 15 proc., a koszty ryzyka poniżej 1,6 proc. Bank planuje, że pod koniec 2024 roku wskaźnik kosztów do dochodów będzie poniżej 45 proc., a wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL) będzie poniżej 10 proc.

Po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosił 322,8 mln zł, czyli był niższy niż rok wcześniej o 16 proc.

Wskaźnik TCR wynosi 13,7 proc., a Tier 1 12,43 proc.

Alior Bank

