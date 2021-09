Uwaga klienci Alior Banku. Oszuści stworzyli fałszywą stronę i wyłudzają dane

fot. Robson90 / / Shutterstock

Oszuści znowu atakują, na ich celowników są klienci kolejnego banku. Cyberprzestępcy podrobili stronę internetową Alior Banku. Na fałszywej domenie wyłudzają dane umożliwiające logowanie do bankowości internetowej – ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego.

Nie dalej jak wczoraj ostrzegaliśmy za ING Bankiem Śląskim przed falą ataków na użytkowników platformy sprzedażowej Vinted. Sprawa jeszcze "nie ostygła", a cyberprzestępcy już przygotowali następne oszustwo. Tym razem na ich celowników znaleźli się klienci Alior Banku. "Zachowajcie czujność!" – ostrzega CSIRT KNF na Twitterze.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego ostrzega przed fałszywą stroną internetową Alior Banku - za jej pomocą internetowi przestępcy wyłudzają dane do logowania do bankowości internetowej. Czym różni się podmieniona witryna od prawdziwej? Można wymienić co najmniej cztery znaki ostrzegawcze, które powinny wzbudzić podejrzenia:

zmieniony adres w przeglądarce,

inny numer infolinii banku,

inny e-mail kontaktowy z bankiem,

okno logowania w języku angielskim.

Jak rozpoznać oszustwo w sieci? W przypadku opisanego powyżej oszustwa kluczowa jest nazwa strony. Zamiast "aliorbank.pl" w oknie przeglądarki wyświetla sią adres "aliorgroup.org". To pierwszy z sygnałów, po którym powinna zapalić się czerwona lampka ostrzegawcza.

Oszuści wyłudzają dane na fałszywej stronie Aliora

Jednocześnie na podrobionej witrynie oszuści zamieścili także podmieniony numer infolinii oraz e-mail kontaktowy. Może to być kolejny znak, po którym można rozpoznać przestępstwo. Zamiast numeru "+48 12 370 70 00" na fałszywej stronie internetowej widoczny jest: "+48 57 356 06 99". Z reguły numery infolinii są jak najmniej skomplikowanym ciągiem cyfr.

Osoby, które podejrzewają, że padły ofiarą przestępstwa internetowego, powinny jak najszybciej skontaktować się z bankiem w celu zablokowania dostępu do środków oraz policją - aby zgłosić przestępstwo. Z kolei Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego KNF zachęca do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości e-mailowo na adres: csirt@knf.gov.pl.

