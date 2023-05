Alibaba nie skorzystała na chińskim ożywieniu. Inteligentny chat spółki wkrótce w jej aplikacjach

Chiński gigant handlu e-commerce pokazał wyniki za ostatni kwartał swojego roku obrotowego. Ożywienie gospodarcze Chin raportowane w poprzednim kwartale nie przełożyło na poprawę wyników Alibaby. W raporcie spółka informuje, że chce wdrożyć do swoich aplikacji własną wersję sztucznej inteligencji o nazwie „Tongyi Qianwen”, co w wolnym tłumaczeniu ma znaczyć „prawda z tysiąca pytań”.

Biorąc pod uwagę skale działania Alibaby w Chinach przez wielu obserwatorów jej przychody są jednym z nieformalnych mierników siły nabywczej chińskiego konsumenta. Tamtejsi statystycy informowali o wyższym od oczekiwań wzroście PKB chińskiej gospodarki w I kwartale 2023 r., a sama sprzedaż detaliczna miała w marcu zwyżkować o 10,6 proc.

Trzeba jednak pamiętać o kontekście I kwartału, czyli pierwszym, w którym Chiny zaczęły łagodzić ograniczenia związane z Covid-19 i m.in. zniosły od 8 stycznia wymogi kwarantanny dla podróżujących z zagranicy.

Chiny to największy rynek e-commerce na świecie, generujący ok. 50 proc. transakcji zakupowych online, stąd porzucenie polityki „zero Covid” miało wspierać biznes chińskiego giganta. W ten scenariusz zainwestowali niektórzy wielcy inwestorzy z Wall Street jak słynny z filmu „The Big Short” Michel Burry. Ożywienie nie było jednak tak mocne, jak można wnioskować po skali przychodów Alibaby.

Akcje Alibaby notowane są na giełdzie w Hongkongu i tam wyniki podano już po zamknięciu czwartkowego handlu, ale ich kurs stracił od początku roku 1 proc. Na giełdzie w Nowym Jorku notowane są amerykańskie kwity depozytowe (ADR) i po starcie sesji traciły ponad 3 proc.

Wyniki Alibaby

Przechodząc do wyników, w kwartale zakończonym 31 marca Alibaba wygenerowała 208,2 mld juanów (ok. 30,3 mld dol.) przychodów, wobec 204 mld juanów rok temu, co oznacza wzrost o skromne 2 proc. Oczekiwano ponad 210 mld przychodów. Ponadto przychody chińskiego oddziału handlu detalicznego Alibaby, który jest największym motorem sprzedaży, spadły w kwartale o 3 proc. do 132,06 mld juanów.

W całym roku obrotowym Alibaba miała 868,7 mld juanów (126,4 mld dol.) przychodu, wobec 853 mld w roku poprzednim i wykazała na tym polu skromy wzrost o 2 proc. względem poprzedniego roku. Przychody wygenerowane w Chinach były mniejsze o 1 proc. i wyniosły 582,7 mld juanów.

Jeśli chodzi o zysk netto, wyniósł on 22 mld juanów (3,2 mld dol.) wobec straty poniesionej rok temu w wysokości 18,3 mld juanów. Jednak, jak tłumaczy spółka. Zmiany wynikają z księgowego ujęcia zysków z inwestycji kapitałowych, które w roku poprzednim wygenerowały straty. Sam zysk operacyjny był w ostatnim kwartale mniejszy o 9 proc. i wyniósł 15,2 mld juanów (2,2 mld dol.).

Zmiany organizacyjne i własny model AI

Poza odblokowaniem chińskiej gospodarki, miniony kwartał był dla Alibaby ważny także z powodu głębokich zmian organizacyjnych ogłoszonych pod koniec marca. W ich ramach Alibaba przekształciła się w spółkę holdingową złożoną z sześciu głównych firm: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group oraz Digital Media and Entertainment Group.

Pięć z nich otrzymało możliwość przeprowadzeniu własnego IPO w celu poszukiwaniu kapitału na rozwój. Przy okazji raportu Alibaba zapowiedziała, że pierwsze oferty publiczne będą dotyczyć Cainiao Smart Logistics.

Raport informuje też, że Alibaba intensywnie testuje swój model językowy oparty o sztuczną inteligencję. Prace nad nim trwają w Cloud Intelligence Group (CIG), którą Alibaba ostatecznie wydzieliła ze swoich struktur i chce wprowadzić na giełdę.

Model językowy Alibaby, nazwany „Tongyi Qianwen”, z grubsza tłumaczony jako „prawda z tysiąca pytań”, ma zostać wkrótce zaimportowany w biznesowych aplikacjach spółki. Ma to się stać w „najbliższej przyszłości”. Alibaba poprzez CIG rozwija własną chmurę obliczeniową, technologię przetwarzania dużych zbiorów danych i sztuczną inteligencję, której jedną z emanacji jest własny model językowy.

Alibaba jest głównym graczem w obszarze usług dotyczących chmury obliczeniowej w Chinach i coraz bardziej stara się konkurować z uznanymi amerykańskimi gigantami, takimi jak Amazon i Microsoft.