AliExpress planuje udostępnić platformę polskim sprzedawcom

AliExpress rozważa możliwość otwarcia platformy handlu internetowego dla polskich sprzedawców - poinformował PAP Biznes w wywiadzie Gary Topp, dyrektor generalny AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią. Dodał, że może to nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy.

"Od czasu lipcowych zmian poczyniliśmy znaczące inwestycje w naszą platformę, aby zapewnić, że AliExpress pozostanie najbardziej konkurencyjnym graczem na polskim rynku pod względem stosunku jakości do ceny produktów. Jednym z przykładów jest oferowanie darmowej wysyłki w całym serwisie, bez minimalnych wydatków i bez opłaty członkowskiej. Po drugie, kontynuowaliśmy nasze inwestycje w logistykę, otwierając nasze pierwsze duże centrum logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej w pobliżu Łodzi, oferując gwarantowaną dostawę w ciągu 3 dni na terenie całej Polski dla większego wyboru produktów, a także dostawę następnego dnia do niektórych miast. Po trzecie, rozważamy możliwość otwarcia AliExpress dla polskich sprzedawców i oczekujemy informacji na ten temat w ciągu najbliższych miesięcy. Polscy sprzedawcy zyskają w ten sposób możliwość dotarcia do klientów nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, w Europie, Azji czy Ameryce" - powiedział Topp.

"Polska jest dla nas strategicznym rynkiem w skali globalnej, w który będziemy nadal inwestować długoterminowo. Po zmianach, jakie weszły w życie 1 lipca, nie odnotowaliśmy mniejszego zainteresowania zakupami i nadal spodziewamy się znaczącej sprzedaży podczas 11 listopada. (...) W ostatnich miesiącach obserwujemy stały wzrost liczby odwiedzających, ponieważ przygotowujemy się do 11 listopada i oczekujemy, że tegoroczny 11 listopada będzie największy z wieloma ofertami specjalnymi i treściami w aplikacji i na stronie AliExpress" - dodał, pytany, jak platforma radzi sobie z nowelizacją ustawy z 1 lipca.

Unia Europejska wprowadziła od 1 lipca 2021 roku zmiany związane z pakietem VAT, które dla e-commerce oznaczają, że od 1 lipca opodatkowane VAT-em zostały wszystkie przesyłki spoza Unii Europejskiej bez względu na ich wartość. Do tej pory za przesyłki o wartości do 22 euro zwykle nie płaciło się podatku VAT.

Platforma handlu internetowego AliExpress, należąca do chińskiego Alibaba Group, poinformowała kilka dni temu o otwarciu pod Łodzią pierwszego samodzielnego centrum logistycznego. Hub logistyczny powstał we współpracy z Cainiao, ramieniem logistycznym platformy. Magazyn będzie służył jako centrum realizacji dla sprzedawców AliExpress wysyłających produkty bezpośrednio z Polski i jest największą inwestycją w infrastrukturę zrealizowaną przez AliExpress w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Centrum logistyczne zajmuje łączną powierzchnię 10 000 m kw. i ma rozpocząć działalność przed 11 listopada, czyli Globalnym Festiwalem Zakupów na AliExpress.

Topp podkreślił, że jak wynika z danych Mediapanel opracowanych przez Wirtualne Media, AliExpress zwiększył ostatnio udziały w rynku. Udział AliExpress w użytkownikach wzrósł z 30 proc. w lipcu do 33,26 proc. w sierpniu. W sierpniu Aliexpress (serwis i aplikacja mobilna) zanotował 11,05 mln odwiedzin polskich internautów, 33,26 proc. zasięgu i 23,23 minuty średniego czasu korzystania z narzędzi sprzedażowych. W efekcie AliExpress osiągnął wzrost o 783,1 tys. użytkowników (7,6 proc.) i 1,87 minuty przeciętnego czasu spędzonego przez internautę (8,8 proc.).

Platforma handlu internetowego AliExpress uruchomiła w 2021 roku w Polsce pierwsze własne automaty do odbierania przesyłek.

"W tej chwili jest to jeszcze projekt na małą skalę w pewnych kluczowych lokalizacjach, głównie w dużych miastach, gdzie mamy skupisko dużej liczby użytkowników AliExpress. Celem jest zbudowanie całościowej sieci punktów odbioru integrującej naszych lokalnych partnerów ze skrytkami AliExpress, jako uzupełnienie w pewnych kluczowych lokalizacjach" - powiedział dyrektor generalny, nie podając więcej szczegółów dotyczących projektu.

Topp optymistycznie ocenia kondycję polskiego e-commerce w ostatnich miesiącach.

"To był ciekawy okres dla całego rynku, z uwagi na to, że ograniczenia związane z pandemią skończyły się w maju i wiele osób przestawiło swoją konsumpcję na usługi lub inne kategorie. Jednak jako całość widzimy, że osoby, które weszły do internetu w okresie pandemii lub przeszły na AliExpress w okresie pandemii, pozostały przy platformie i myślę, że to pokazuje, że wyższe tempo adopcji w e-commerce napędzane przez pandemię jest zdecydowanie zjawiskiem długoterminowym i nie jest czymś, co odwróci się z dnia na dzień" - powiedział.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w sierpniu 2021 roku w Polsce do 7,9 proc. z 7,4 proc. w lipcu. Wcześniej w czerwcu wyniósł 8,1 proc.

Ewa Pogodzińska