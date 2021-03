AliExpress uruchomiło pierwszy automat do odbioru zamówień

fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Paczkomaty InPost mają konkurencję. W Warszawie stanęła pierwsza maszyna do odbierania zakupów z AliExpress – informuje Gazeta Wyborcza.

Pierwsza maszyna do odbierania zamówień z chińskiego serwisu AliExpress pojawiła się w Warszawie. Mieszkańcy stolicy mają możliwość odebrania zakupów za pomocą specjalnego kodu odbioru. Urządzenie chińskiego giganta e-commerce stanęło na ul. Zawiszy Czarnego na Woli – czytamy w Gazecie Wyborczej.

Na polskim rynku pojawiła się nowa konkurencja dla firmy logistycznej InPost. Pierwsze informacje o planowym wprowadzeniu maszyn do odbioru zamówień w Polsce pojawiły się kilka miesięcy temu.

Automat do odbioru paczek z AliExpress wykonany został przez firmę Cainiao. To chińskie przedsiębiorstwo logistyczne należące do Alibaba Group, które zajmuje się m.in. obsługą zamówień założonych przez klientów platformy sprzedażowej.

DF