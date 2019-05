AliExpress na celowniku UE?

AlieExpress łamie prawo europejskie - alarmują organizacje konsumenckie i chcą, by urzędnicy z Brukseli zadbali o około 330 mln klientów z UE, którzy korzystają z chińskiej platformy zakupowej.

To nie pierwsze unijne kłopoty AliExpress. Jak podaje Deutsche Welle, wcześniej światowe marki modowe sprzeciwiły się masowemu podrabianiu ich produktów. I choć obecnie na chińskich sprzedawców nakładane są kary i nakazy likwidacji sklepów, to aukcje przeniosły się "do podziemia". Sprzedający oficjalnie oferuje np. czapki, ale w mediach społecznościowych udostępnione są katalogi, opisujące jakie faktycznie produkty się pod nimi kryją.

Kupując na AliExpress, klient nie ma możliwości zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Sprzedający powinien dołączyć do przesyłki przynajmniej 2-letnią gwarancję na swój produkt. I choć udziela jej producent, to zdaniem organizacji konsumenckich platforma powinna zobowiązać zrzeszające sklepy do przestrzegania tego obowiązku (jak to ma miejsce na analogicznych europejskich platformach). AliExpress dopuszcza rozwiązanie sporów między sprzedawcą a kupującym tylko w sądzie arbitrażowym w Hong Kongu. Z kolei prawo europejskie dopuszcza sytuację, w której klient może zgłosić postępowanie do sądu krajowego. Rozsiane po całym serwisie przepisy do tyczące warunków umowy kupna i sprzedaży są mało czytelne i trudne do znalezienia. W konsekwencji klient może nie dostrzec informacji o przysługujących mu prawach.

Obecne postępowania sześciu europejskich organizacji konsumenckich są o tyle groźne dla AliExpress, że mogą doprowadzić do zablokowania działań, które łamią prawa konsumentów. Do jakich zasad obowiązujących na chińskiej platformie mają one zastrzeżenia?

Mimo tych zastrzeżeń popularność tego i podobnych serwisów rośnie. Nic dziwnego, skoro kuszą przede wszystkim atrakcyjną ceną.

aw