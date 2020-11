Ruszają megawyprzedaże z okazji Dnia Singla na AliExpress

Shutterstock

AliExpress rusza z gigantyczną wyprzedażą z okazji Dnia Singla – zniżki do 70 proc. Promocje potrwają przez 48 godzin. Chiński gigant e-commerce przygotował także krótsze dostawy z europejskich magazynów.

– Z perspektywy europejskiej Polska jest drugim co do wielkości rynkiem pod względem liczby zamówień złożonych w ramach wyprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat i spodziewamy się, że w tym roku pozostanie tak samo. Do najważniejszych kategorii należą te związane z domem i stylem życia, elektroniką użytkową, sprzętem AGD, a także te związane z okresem świątecznym, na przykład prezenty czy dekoracje – mówi Gary Topp, dyrektor operacyjny AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią w rozmowie z Bankier.pl.

Wyprzedaż na AliExpress rozpocznie się 11 listopada (środa) o godzinie 9:00 czasu polskiego i potrwa dwa dni do 13 listopada (piątek) - również do 9:00 czasu polskiego. Podczas 48 godzin promocji na platformie e-commerce, klienci mogą skorzystać ze zniżek nawet do 70 proc. na wybrany asortyment.

Kupony rabatowe – AliExpress

– Po pierwsze, kupujący mogą liczyć na nasze najlepsze ceny w roku, z rabatami do 70 proc., a także na dodatkowe kupony i kody dostępne na stronie i za pośrednictwem naszych partnerów. Po drugie (…) wiele produktów jest dostarczanych w ciągu 3-7 dni z naszych europejskich magazynów. Dążymy również do znacznego skrócenia czasu dostaw transgranicznych przy współpracy z Pocztą Polską oraz firmą InPost. Warto wspomnieć, że użytkownicy mogą spodziewać się wielu treści, gier oraz innych sposobów interakcji podczas sprzedaży w ramach naszej strategii zakuporozrywki, na przykład polskich influencerów oraz celebrytów, którzy tworzą treści społecznościowe i wezmą udział w transmisjach na żywo na naszej stronie – dodaje Gary Topp.

Festiwal zakupów na AliExpress Podczas dwóch dni Festiwalu Zakupów liczba przedmiotów w promocyjnej cenie jest ograniczona, obowiązuje zasada – kto pierwszy ten lepszy. Aby skorzystać ze zniżek, po wybraniu produktów należy dodać kupon promocyjny na stronie kasy.

W trakcie Święta Singli klienci skorzystają z kuponów promocyjnych na AliExpress. Chiński gigant e-commerce przygotował zniżki do 70 proc. Podczas 48 godzin wyprzedaży klienci zrobią zakupy z kodami promocyjnymi w następujących kategoriach:

elektronika użytkowa – rabaty do 60 proc. ,

, produkty AGD – zniżki do 50 proc. ,

, samochody i motocykle – upusty do 70 proc. ,

, uroda – rabaty do 70 proc. ,

ochrona i bezpieczeństwo – zniżki do 60 proc.

W czasie wyprzedaży z okazji Dnia Singla klienci mogą skorzystać z dodatkowych kuponów na AliExpress m.in. 15 dolarów zniżki przy zakupie powyżej 120 dolarów dla kategorii „Top wybór”– rabat można otrzymać wpisując kod: 15BONUS, czytamy na stronie chińskiej platformy e-commerce.

"Polska jest rynkiem kluczowym dla AliExpress"

Czy polski rynek jest atrakcyjny dla AliExpress, jeżeli tak, to pod jakim względami? - zapytaliśmy dyrektora operacyjnego AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią.

"Tak, polski rynek jest kluczowy dla AliExpress. Pierwszym powodem jest silny trend makroekonomiczny polskiej gospodarki, który stanowi podstawę wzrostu handlu elektronicznego. Drugim powodem jest silny wzrost polskiego rynku e-commerce. Spodziewamy się, że w najbliższych latach polski rynek będzie rósł w tempie około 20 proc. r/r, w porównaniu z około 10 proc. na rynkach bardziej rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy. Wreszcie, mamy już silną pozycję i infrastrukturę w kraju [Polsce - red.], które postrzegamy jako bazę, która pomoże nam obsługiwać sąsiednie rynki w nadchodzących latach" - skomentował Gary Topp.

AliExpress – ceny podczas święta Dnia Singla

Co warto kupić na AliExpress? Podczas dwóch dni na platformie e-commerce wiele sklepów wystawia produkty w promocyjnej ofercie. Przed zakupem klienci mają możliwość sprawdzenia, jak zmieniała się cena danego towaru. Jednym z narzędzi umożliwiających jej weryfikację jest aplikacja AliPrice. Niektórzy sprzedawcy sztucznie zawyżają ceny produktów na kilka tygodni lub miesięcy przed Dniem Singla, aby później zaoferować „promocyjny” zakup za okazji Festiwalu Zakupów. W aplikacji AliPrices klienci mogą sprawdzić na osi czasu, w jaki sposób zmieniała się cena konkretnego artykułu.

Wyprzedaż w AliExpress do przedsmak nadchodzącego Black Friday, który w tym roku wypada 27 listopada. Promocje z okazji święta zakupów, coraz bardziej popularnego w Polsce, zapowiedziały już m.in. Rossmann, Amazon, Douglas, Media Expert oraz H&M.