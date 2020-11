Festiwal Zakupów na AliExpress – rabaty do 70 proc.

fot. SakSa / Shutterstock

AliExpress organizuje Festiwal Zakupów. Od 11 do 13 listopada klienci skorzystają ze zniżek m.in. na elektronikę, sprzęty AGD, kosmetyki, gry oraz narzędzia. Produkty w promocyjnej cenie wystawione są w ograniczonej ilości.

Wielka wyprzedaż na AliExpress ,w ramach Festiwalu Zakupów, rozpocznie się 11 listopada o godzinie 9:00 czasu polskiego i potrwa dwa dni do 13 listopada do godziny 9:00. W tym czasie klienci skorzystają ze zniżek nawet do 70 proc. na sprzęty z kategorii "Samochody i motocykle" , reklamuje AliExpress.

Festiwal Zakupów na AliExpress

Podczas dwóch dni Festiwalu Zakupów liczba przedmiotów w promocyjnej cenie jest ograniczona, obowiązuje zasada – kto pierwszy ten lepszy. Aby skorzystać ze zniżek, po wybraniu produktów należy dodać kupon promocyjny na stronie kasy. Wśród ofert można znaleźć cenowe rabaty na:

iPhone 12 (kod promocyjny: APPLE12) – 799 dolarów (rabat 200 dolarów – 20 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: APPLE12) – (rabat 200 dolarów – 20 dostępnych sztuk), smartfon POCO X3 (kod promocyjny: POCO1111) – 119 dolarów (rabat 90 dolarów – 100 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: POCO1111) – (rabat 90 dolarów – 100 dostępnych sztuk), smartwatch Amazfit GTS (kod promocyjny: AZT1111) – cena 59 dolarów (rabat 50,99 dolarów – 100 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: AZT1111) – (rabat 50,99 dolarów – 100 dostępnych sztuk), robot sprzątający Roborock S5 (kod promocyjny: ROB1111) – cena 349 dolarów (rabat 38,99 dolarów – 100 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: ROB1111) – (rabat 38,99 dolarów – 100 dostępnych sztuk), odkurzacz Dreame V11 (kod promocyjny: DRE1111) – 259 dolarów (rabat 56,52 dolarów – 100 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: DRE1111) – (rabat 56,52 dolarów – 100 dostępnych sztuk), smartfon POCO X3 (kod promocyjny: POCO1111) – 119 dolarów (rabat 90 dolarów – 100 dostępnych sztuk)

(kod promocyjny: POCO1111) – (rabat 90 dolarów – 100 dostępnych sztuk) ładowarka samochodowa Baseus Car Starter (kod promocyjny: BS1111) – 1 dolar (rabat 39,29 dolarów – 300 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: BS1111) – (rabat 39,29 dolarów – 300 dostępnych sztuk), opaska Xiaomi Mi Band 5 (kod promocyjny: XMB1111) – 1 dolar (rabat 23,99 dolarów – 500 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: XMB1111) – (rabat 23,99 dolarów – 500 dostępnych sztuk), urządzenie do pielęgnacji skóry InFace (kod promocyjny: IFE1111) – 1 dolar (rabat 21,99 dolarów – 500 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: IFE1111) – (rabat 21,99 dolarów – 500 dostępnych sztuk), słuchawki bezprzewodowe Edifier X5 (kod promocyjny: EDI1111) – 4,99 dolara (rabat 15 dolarów – 110 dostępnych sztuk),

(kod promocyjny: EDI1111) – (rabat 15 dolarów – 110 dostępnych sztuk), szczoteczka soniczna Oclean X Pro (kod promocyjny: OCL1111) – 19,99 dolarów (rabat 40 dolarów – 200 dostępnych sztuk),

Zakupy z AliExpress, Wish, Amazona czy eBaya opodatkowane VAT-em Od 1 lipca 2021 r. towary wysyłane w paczkach konsumentom z Unii Europejskiej będą opodatkowane, niezależnie od ich wartości. Zmiany obejmą też sklepy internetowe

– Całkowita liczba ekskluzywnych towarów rabatowych zostanie podzielona równo na wsyzstkie dni sprzedaży. Na przykład, jeśli całkowita liczba ekskluzywnych towarów z rabatem wynosi 100, w ciągu każdego z 2 dni będzie dostępnych 50 sztuk – czytamy w regulaminie Festiwalu Zakupów.

Dodatkowe rabaty

Oprócz promocji z okazji Festiwalu Zakupów, użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowych rabatów. Klienci, którzy po raz pierwszy zamówią produkty z AliExpress otrzymają 4 dolary zniżki przy zakupach powyżej 5 dolarów (kod promocyjny: ALINOWY1111).

DF