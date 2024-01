Aleksiej Nawalny tłumaczy, dlaczego wrócił do Rosji

Wróciłem do Rosji, bo nie chcę wyrzekać się mojego kraju ani moich przekonań - oświadczył uwięziony opozycjonista Aleksiej Nawalny w środę. Mija właśnie trzecia rocznica jego zatrzymania po powrocie z Niemiec. Nawalny od tej pory przebywał w areszcie i więzieniu.

fot. MAXIM SHEMETOV / / Reuters

Oświadczenie opublikowane w imieniu Nawalnego ukazało się w jego mediach społecznościowych. "Dokładnie trzy lata temu wróciłem do Rosji po leczeniu na skutek otrucia. Zostałem aresztowany na lotnisku i siedzę już od trzech lat. Również od trzech lat odpowiadam na jedno i to samo pytanie" - napisał Nawalny. Pytanie to brzmi - dodał - "dlaczego wrócił?" do Rosji.

"Wszystko jest tak naprawdę bardzo proste. Mam mój kraj i moje przekonania i nie chcę rezygnować ani z tego, ani z tego. Nie mogę zdradzić ani jednego, ani drugiego. Jeśli twoje przekonania są czegoś warte, to powinieneś być gotów ich bronić, a jeśli trzeba - to ponieść jakieś ofiary" - głosi oświadczenie.

Nawalny wyraził ubolewanie, że Rosjanie nie wierzą już "w zwyczajne motywy", a skłonni są przypisywać drugie dno działaniom polityków. "Jeśli wrócił, to na pewno z kimś się dogadał, tylko to nie zadziałało - albo na razie nie zadziałało. Istnieje jakiś chytry plan, w którym biorą udział wieże Kremla (czyli rywalizujące frakcje we władzach-PAP)" - opisywał ten sposób rozumowania.

Tłumaczył, że skoro brał udział w wyborach i obiecywał Rosjanom, że ich nie zawiedzie, to powrót do kraju jest spełnieniem obietnicy danej wyborcom. "Tak się złożyło, że teraz w Rosji za moje prawo do posiadania i nieukrywania moich poglądów muszę zapłacić odsiadką w pojedynczej celi. (...) Ale nie wyrzeknę się ani moich idei, ani mojej ojczyzny" - dodał.

Opisał swoje poglądy jako: "uczciwe i wolne wybory", sprawiedliwe sądy, potępienie korupcji i cenzury. Wyraził przekonanie, że "putinowskie państwo" nie może przetrwać i pewnego dnia zniknie. "Zwycięstwo jest nieuchronne, ale na razie trzeba nie poddawać się i być wiernym swoim przekonaniom" - podsumował.

25 grudnia 2023 roku współpracownicy Nawalnego ujawnili, że opozycjonista przebywa w kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Wcześniej był osadzony w kolonii karnej w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim, około 250 km na wschód od Moskwy.

Nawalny, który w minionych latach organizował wielotysięczne demonstracje antyrządowe i przeciw korupcji, został aresztowany 17 stycznia 2021 roku na lotnisku w Moskwie, gdy przyleciał z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Władze rosyjskie wytoczyły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami przewidującymi łącznie ponad 30 lat pozbawienia wolności. (PAP)

awl/ mms/